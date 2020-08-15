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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Партією «Довіра» не керують з Києва, ми самодостатні у баченні розвитку рідної області – Біленький

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 330

 

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький представив нову партію «Довіра», з якою піде на вибори

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький наголосив на тому, що нова політична сила – партія «Довіра», яка бере участь у місцевих виборах на Полтавщині, є самостійною силою і буде відстоювати інтереси свого регіону.


«Цією партією не керують з Києва, ми цілком самодостатні у нашому баченні розвитку рідної області», – запевнив він в ході інтерв’ю.


«Що і як робити нам вказують лише мешканці Полтавщини», - додав Біленький.


На думку голови облради, місцеве самоврядування в Україні знаходиться під загрозою: «Реформа децентралізації відкрила перед місцевим самоврядуванням принципово нові можливості, вдихнула нове життя. Однак дехто у київських кабінетах навпаки виношує плани, як підім’яти під себе громади та їхні бюджети».


Також Олександр Біленький додав, що до лав «Довіри» долучилася майже половина керівників об’єднаних громад області.


 

«Якщо ця людина поділяє наші цінності, адекватна, прогнозована, готова працювати в інтересах Полтавщини, ми пропонуємо їй долучитися до нашої команди», – зазначає Біленький.


«Передусім «Довіра» – це партія місцевих громад, захисту їх інтересів… Тільки місцеві люди знають, що добре, а що погано для їхніх громад. З Києва цього не видно», - додає нинішній голова Полтавської обласної ради.


Нагадаємо, що ініціатором створення партії «Довіра» є народний депутат від 147-го округу на Полтавщині, голова однойменної депутатської групи у парламенті Олег Кулініч.

Автор: Прес-служба партії «Довіра»
Теги:
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