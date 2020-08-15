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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Боєць Максим Лю виборов путівку на чемпіонат світу з греко-римської боротьби

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 325 Коментарів: 1

 

Вітаємо спортсмена та його тренера Анатолія Коханевича

У Черкасах відбувся відбірковий турнір до чемпіонату світу серед молоді з греко-римської боротьби. У віковій категорії 63 кг кремен чужанин Максим Лю завоював 1 місце та здобув ліцензію на чемпіонат світу.  Наш спортсмен тренується під керівництвом тренера Анатолія Коханевича.


 


Як розповів «Телеграфу» тренер спортсмена, навіть під час карантину Максим Лю не зменшував навантаження: тренувався на вулиці, а з послабленням карантину – повернувся до зали. Вже провів кілька зборів в Одесі та Конча-Заспі, де навіть тренувався з дорослою збірною України.


Карантинні обмеження вплинули на змагання, де вийшли топ номери у своїх вагових категоріях. У ваговій категорії Максима було лише 5 осіб з Кременчука, Черкас, Тернополя та Києва. Кременчужанин провів 4 схватки й у фіналі переміг суперника з Тернополя з рахунком – 2:1. Вітаємо спортсмена та тренера з «золотими» нагородами.

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба Максим Лю
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

212
orca:
Сьогодні, 15:04

Боєць Максим Лю виборов путівку на чемпіонат світу з греко-римської боротьби

Так може все-таки БОРЕЦЬ?


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