Боєць Максим Лю виборов путівку на чемпіонат світу з греко-римської боротьби

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 325 Коментарів: 1

У Черкасах відбувся відбірковий турнір до чемпіонату світу серед молоді з греко-римської боротьби. У віковій категорії 63 кг кремен чужанин Максим Лю завоював 1 місце та здобув ліцензію на чемпіонат світу. Наш спортсмен тренується під керівництвом тренера Анатолія Коханевича.









Як розповів «Телеграфу» тренер спортсмена, навіть під час карантину Максим Лю не зменшував навантаження: тренувався на вулиці, а з послабленням карантину – повернувся до зали. Вже провів кілька зборів в Одесі та Конча-Заспі, де навіть тренувався з дорослою збірною України.





Карантинні обмеження вплинули на змагання, де вийшли топ номери у своїх вагових категоріях. У ваговій категорії Максима було лише 5 осіб з Кременчука, Черкас, Тернополя та Києва. Кременчужанин провів 4 схватки й у фіналі переміг суперника з Тернополя з рахунком – 2:1. Вітаємо спортсмена та тренера з «золотими» нагородами.