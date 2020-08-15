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Кременчук, Афіша

У Кременчуці урочисто піднімуть прапор України

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 236

 

Заходи відбудуться 23 та 24 серпня

З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України у Кременчуці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та урочисте підняття Державного Прапора України. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться 21 серпня, о 8.30.


О 9.00 цього ж дня біля адмінбудівлі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету  відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України.


На період проведення заходу 21 серпня, з 6.00 до 10.00, буде тимчасово обмежено рух та паркування автотранспорту на площі Перемоги від перехрестя з вул. Генерала Жадова до перехрестя з вул. Перемоги.

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Автор: Альона Душенко
Теги: День Незалежності День флага
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