У Кременчуці урочисто піднімуть прапор України

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З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України у Кременчуці відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та урочисте підняття Державного Прапора України. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться 21 серпня, о 8.30.





О 9.00 цього ж дня біля адмінбудівлі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України.





На період проведення заходу 21 серпня, з 6.00 до 10.00, буде тимчасово обмежено рух та паркування автотранспорту на площі Перемоги від перехрестя з вул. Генерала Жадова до перехрестя з вул. Перемоги.