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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 10% «карантинних» протоколів завершується штрафом

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 174

З 394 протоколів адміністративне стягнення отримала 41 особа

Станом на 15 серпня до судів Полтавщини надійшло 723 протоколи за статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення станом. Такі дані наводить Державна судова адміністрація України.


Із 723 протоколів 101 надійшов повторно, тим часом 185 повернули. Суди розглянули 394 справ, у 41 випадку наклали адміністративне стягнення. Це становить 10% від кількості розглянутих протоколів. 


Загальноукраїнський показник станом на 15 серпня становить 9,6%. З 11 940 розглянутих протоколів у 1 146 випадках справа завершилася фінансовим покаранням.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол карантин коронавірус
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