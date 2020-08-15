Такими футболістів «Кременя» ви ще не бачили: гарячі хлопці на гарячому піску

Футболісти «Кременя» сьогодні зранку провели тренування на центральному пляжі Кременчука. Якщо не придивлятися до Крюківського мосту та островів, то можна уявити як кременчуцька команда проводить збір десь на узбережжі Чорного моря.
Команда пробіглася узбережжям Дніпра та провела легку розминку. «Синьо-білі» виконували різноманітні естафети та вправи, які мали на меті дати фізичне навантаження на певну групу м'язів.
Головний тренер «Кременя» Олександр Головко зауважив, що тренування на піску, це один з етапів підготовки.