Такими футболістів «Кременя» ви ще не бачили: гарячі хлопці на гарячому піску

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 213

Футболісти «Кременя» сьогодні зранку провели тренування на центральному пляжі Кременчука. Якщо не придивлятися до Крюківського мосту та островів, то можна уявити як кременчуцька команда проводить збір десь на узбережжі Чорного моря.









Команда пробіглася узбережжям Дніпра та провела легку розминку. «Синьо-білі» виконували різноманітні естафети та вправи, які мали на меті дати фізичне навантаження на певну групу м'язів.









Головний тренер «Кременя» Олександр Головко зауважив, що тренування на піску, це один з етапів підготовки.





- Гравці на тренування мають задіяти всі групи м'язів, які не задіюють в тренувальному процесі, біговій роботі. Вони повинні отримати певне навантаження. Пісок - один з методів, який підключає ті механізми та резерви, які не задіяні в основній роботі. Для того, щоб футболісти відчували себе добре та комфортно протягом усього сезону - вони повинні бути атлетами. У футболі необхідно рухатися бути різким та сильним, - зауважив тренер.



