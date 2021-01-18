За добу COVID-19 виявили у 5 348 українців, на Полтавщині – у 192, в Кременчуці - у 33

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 348

За добу одужало 14 239 осіб, з них 141 кременчужанин

5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 900 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 14 239 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 182 969 осіб;

одужало – 928 969 осіб;

летальних випадків – 21 662;

проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 507 випадків;

Вінницька область – 162 випадки;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 266 випадків;

Житомирська область – 152 випадки;

Закарпатська область – 142 випадки;

Запорізька область – 350 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 313 випадків;

Кіровоградська область – 28 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 370 випадків;

Миколаївська область – 275 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 160 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 113 випадків;

Харківська область – 300 випадків;

Херсонська область – 81 випадок;

Хмельницька область – 134 випадки;

Черкаська область – 195 випадків;

Чернівецька область – 217 випадків;

Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 41980 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 35829 (+717) жителів області, продовжують лікування 5297людей, зокрема 133 дітей.



Всього зареєстровано 854 летальних випадків, нових – 5 (Великобагачанський, Кобеляцький райони, м.Кременчук, м.Полтава).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 192.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16381 (+75),

Кременчук – 5591 (+18),

Горішні Плавні – 2114 (+3),

Полтавський район – 1689 (+11),

Миргород – 1622 (+1),

Лубни – 1283 (+7),

Лохвицький район – 1091 (+2),

Зіньківський район – 956 ,

Пирятинський район – 778 (+1),

Котелевський район – 768 (+1),

Глобинський район – 687 (+1),

Новосанжарський район – 680,

Карлівський район – 675 (+20),

Кременчуцький район – 673 (+1),

Диканський район – 618 (+2),

Миргородський район – 583 (+1),

Шишацький район – 575 (+13),

Хорольський район – 541 (+2),

Кобеляцький район – 532 (+4),

Решетилівський район – 498,

Гадяч – 491 (+3),

Семенівський район – 409,

Великобагачанський район – 396 (+5),

Машівський район – 387,

Чутівський район – 349,

Козельщинський район – 326 (+13),

Гадяцький район – 299,

Лубенський район – 290 (+4),

Гребінківський район – 245,

Оржицький район – 237 (+2),

Чорнухинський район – 216 (+2).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 24,8%.









В Кременчуці за добу зареєстровали 33 нові випадки захворювання на коронавірус, в тому числі, 27 випадків виявлено приватною лабораторією.



Захворіли 16 жінок віком від 24 до 83 років та 17 чоловіків віком від 21 до 71 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 31 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, ще 2 - лікується в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується 52 пацієнти.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 141 особа.



Всього зареєстровано 5 591 випадків: одужало 4 868, померло 152.