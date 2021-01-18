Кременчужан знов зібралися на тарифний мітинг біля мерії (трансляція, оновлюється)

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 522 Коментарів: 1

















































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, об 11.00 у місті перед будівлею мерії на площі Перемоги кременчужани знов зібралися на тарифний мітинг. Прийшло близько 100 людей.









Розпочався мітинг з виступу організатора Геннадія Тертичного. Він розповів, що уряд кинув кістку у вигляді зниження тарифів на газ 6,99 грн. Але вартість видобутку - не більше 2 грн. Також Тертичний нагадав, що тарифи на тепло збільшив виконком.





- Де ці Іваняни, Плескуни, Роденки! - Тертичний звертає увагу, що депутатів Кременчуцької міськради на мітингу намає.





11.09 Присутні ексдепутитки Піддубна та Гордєєва. До мітингувальників вийшов віцемер з комуналки і депутат облради Іван Москалик.



11.14 Виступає екс-депутата Гордєєва. Каже, що неправильно порахована площа будинків, і люди змушені оплачувати додатково площі магазинів та інших офісів, які не враховані.



11.16 Виступає Піддубна. Вона каже, що на минулому мітингу зібрали 250 підписів під зверненням, а міський голова «включив дурака», зробив вигляд, що підтримав вимоги. Але не скасував рішення виконкому про підвищення тарифів на тепло, які мер власноруч підписував. Також вона нагадала, що у Кременчуці діє рішення міськради про мораторій підвищені тарифи за тепло.







11.19 Мітингувальники знову кричать «Ганьба!»



11.22 Піддубна проосить прийти на мітинг 26 числа, перед сесією.



11.23 Людмила Коновалова нагадала, що незалежного аудиту на КП Теплоенерго не було.



11.24 Виступає Іван Москалик.





- Міський голова, весь склад виконкому та депутатів категорично проти підвищення тарифів, - заявив він.



Знову повторив тезу про те, що постачальники тепла в грудні ще раз просили підвищити тарифи за актуальною вартістю газу, але мер на це не пішов.



Ознайомив присутніх з проектом рішення про звернення до КМУ. Запевнив, що влада розгляне пропозиції активістів.



11.28 Один з мітингувальників каже, що платіжка за грудень уже на 500 гривень вища.





- Якщо ви нічого не підписали, то чому на 499 гривень уже вище? - Запитав Костецький.



11.30 Іван Москалик пояснив, що плата за тепло нараховується по лічильниках, за фактичним споживанням.



11.31 Костецький кричить «Брехун!»



11.32 Люди пишуть адреси. Першотравнева, 1 - у листопаді було 29 грн, у грудні вже понад 59 за кв м. Не вірять поясненням Москалика про фактичне споживання.



11.35 Олег Биков запитав, чому гігакалорії у Кременчуці дорожче, ніж у Києві. Наполягає на аудиті Теплоенерго.







11.38 Один з мітингувальників вимагає повну зміну влади і повний контроль партії, бо по радянській владі електроенергія була 4 коп.







11.43 Вимоги мітингувальників:

закон про єдину державну систему моніторингу для забезпечення єдиного енергетичного балансу;

максимальну граничну ціну на газ 2 грн, на електроенергію 1 грн;

повернути у власність громад газові мережі;

касувати плату за транспортування газу;

від міського голови - скасувати рішення про підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, ухвалені в грудні.









Нагадаємо, у Кременчуці з першого січня, у тому числі, зросли й тарифи на холодну воду, які затвердила НКРЕКП комунальному підприємству «Кременчукводоканал». Мерія підвищила тарифи на тепло обом його виробникам - КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ.











Газопостачальні компанії підвищили тарифи на газ; НКРЕКП скасувала пільговий тариф на електроенергію.

Щоправда, уряд після протестів уже зафіксував ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Проте на сесію Кременчуцької міськради підготовлений проєкт рішення, де депутати вимагатимуть газ по 5 гривень.

Нагадаємо, раніше тарифний мітинг біля мерії відбувся 15 січня, мітингувальники пообіцяли ще один - на 26 січня (перед сесією міськради) на тому ж місці.