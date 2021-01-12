Уряд знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за кубометр

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У Кременчуці ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» у січні сягнула 8,5 грн за кубометр

Кабмін на сьогоднішньому позачерговому засіданні знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за кубометр.





- Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб, постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль .





Він додав, що встановлена урядом ціна є на 1,5 грн за кубометр нижчою від тієї, яка була у 2018−2019 роках.





- У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5−3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати, — заявив очільник уряду.





Кабмін фактично повернув штучне регулювання ціни на газ, від якого відмовився у серпні, запровадивши вільний ринок газу.

Чому різко зросли ціни на газ? З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу, коли ціни на блакитне паливо формує попит і пропозиція. На жаль, у деяких областях компанії досі можуть зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках. Тому держава виступить на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі Уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках, - написав Шмигаль у фейсбуку за добу до ухвалення рішення Кабміном.





Рішенню КМУ передували акції протесту населення в Україні, у тому числі мітинги проти високих тарифів на газ і тепло відбулися й у Кременчуці.













У Кременчуці ціна на газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» у січні сягнула 8,5 грн за кубометр. Водночас компанія «Кременчукгаз-Трейдинг», яка теж афілійована з ПрАТ «Кременчукгаз», пропонувала ціну по 7,64 грн за кубометр.