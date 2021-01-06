У Кременчуці пройшов мітинг проти підвищення тарифів на тепло: Піддубна закликала подавати позови до суду

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10 січня на на площі Перемоги перед будівлею мерії кременчужани зібралися на мітинг проти підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. Нагадаємо, відповідні рішення наприкінці грудня «під ялинку» ухвалив виконком Кременчуцької міськради одразу для двох постачальників теплової енергії – КП «Теплоенерго» і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».













Людей на мітингу було небагато – близько 20 осіб. Перед ними виступила ексдепутатка міськради, громадська активістка Оксана Піддубна. Вона нагадала, що має успішний досвід оскарження тарифів КП «Теплоенерго» у суді. А також – про те, що люди у 2019 році виходили на тарифний мітинг на площу разом із нею, і міська рада минулого скликання ухвалила рішення про мораторій на підвищення тарифів. Це рішення міськради не скасоване – отже, є чинним. Піддубна підкреслила, що нинішнє підвищення суперечить рішенню міської ради та закликала подавати судові позови – і скасовувати рішення виконкому про нові телові тарифи.













Один із учасників мітингу поставив під сумнів результативність таких дій. Адже навіть після рішення судів тарифи не знизилися.





Проте інші учасники мітингу говорили про необхідність єднатися, протестувати далі та вживати всіх можливих заходів. Наступний мітинг вирішили провести 15 січня.





Також про тарифний мітинг 22 січня оголосив у соцмережі активіст Геннадій Тертичний. Люди питали в Піддубної, чи варто йти на цей мітинг. На це вона відповіла, що його організовує «людина, яка співпрацює з міським головою» - і в неї немає довіри до цього мітингу.