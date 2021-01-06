Что готовит Белый Бык: гороскоп на 2021 год по восточному календарю

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 297

Древняя легенда гласит, Будда как-то решил позвать к себе животных. Чтобы добраться к Великому, им пришлось преодолеть препятствия. Не все животные согласились отправиться в путь. К Будде прибыло 12 животных в следующем порядке: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Будда был благодарен прибывшим и подарил им каждому по году, чтобы они царили и властвовали на земле. Так образовался восточный гороскоп.





В китайской астрологии принято делить 12 символов года на 4 группы, в каждой из которой по 3 представителя. Те, кто объединены в одну группу по восточному календарю, отлично ладят между собой, могут построить длительные союзы и организовать бизнес.





В эту группу входят Крыса, Обезьяна и Дракон. Главная черта, которая объединяет представителей этих знаков, — умение и желание конкурировать.



Вторая группа — Змея, Петух и Бык. Представителей этих знаков объединяет решительность. Как правило, это обдуманная решительность, подкрепленная знаниями и аргументами.



Лошадь, Собака и Тигр образуют третью группу. Это люди очень эмоциональные и часто принимают импульсивные решения, о которых позже жалеют.



И, наконец, четвертая группа — Кролик, Коза и Кабан. Эти люди очень отзывчивые, чувствительные и часто скромные. Они придут на помощь, даже если их не просить об этом.







По восточному гороскопу символ года вступает в свои права в один из дней с 21 января по 20 февраля. Этот день наступает, когда Луна проходит свой полный первый цикл после дня зимнего солнцестояния. В 2021 году восточный Новый год наступит 12 февраля.

В отличие от суматошного и насыщенного событиями года Крысы, 2021 год обещает быть более спокойным, стабильным, размеренным. Целеустремленность и холодный расчет Белого Металлического Быка поможет остановить беспорядки, устроенные Крысой, и очистить пространство для новой жизни.





Год Быка – подходящее время для плодотворной работы во многих сферах и благодатный период для зарабатывания денег: трудолюбивые люди будут вознаграждены символом года по достоинству.





Также это хорошее время для создания семьи, строительства дома, начала бизнеса, особенно связанного с землей. Инвестиции, сделанные в год Быка, будут выгодными и прибыльными





Крыса



Крысы в наступающем году могут получить неплохие дивиденды от своей деятельности, особенно в сфере финансов и карьеры. Удача будет сопровождать в имущественных вопросах, расширении окружения и влияния.





Однако стоит внимательно относиться к здоровью — надрыв может быть связан именно с деловой сферой. Не перенапрягайтесь и занимайтесь профилактикой заболеваний, особенно в сфере работы ЖКТ и набора лишнего веса.





Год не будет предсказуемым и понятным. Сомнения будут вас сопровождать, но если сможете прислушаться к себе и сделать верные шаги, то велики шансы на успех в любом деле.





В отношениях сможете стать более стабильными и остепениться. Но это произойдет только в том случае, если как следует поработаете над собой.





Бык



Приходит ваш год, и он несет энергии отдачи, идей, творчества и искусства. Учитесь наслаждаться и созидать, в том числе, учитесь уединению и спокойному созерцанию в противовес вашей иногда чрезмерно суетливой натуре.





Получение результатов от прошлых поступков и карьерные достижения возможны благодаря упорному труду. Тщательно оценивайте потенциальные возможности — кому-то будет благоприятно сменить найм на бизнес, чтобы добиться лучших финансовых результатов.





Женщинам отлично заниматься налаживанием любовных отношений, особенно с точки зрения работы над собой. Иначе можно сильно отдалиться от партнера или даже испортить отношения. Важно не ставить детей в семье на первое место, гармонично сочетать все сферы жизни, чтобы не создавать перекосов.

Тигр



В личной жизни вам будет казаться, что вас не понимают — налаживайте свои коммуникативные навыки несмотря на то, что одиночества хотеться будет больше всего. Энергии года будут давать вам потрясающие возможности создать новые или вывести текущие отношения на новый уровень.





Тиграм благоприятно выходить в социум, реализовывать свой потенциал, особенно в сфере рекламы себя, своих достижений. Держите фокус внимания на амбициях стать руководителем — все возможно в 2021 году, однако, это потребует от вас большого количества усилий.









Кролик



После напряженного, во всех смыслах, 2020 года вас ждет глоток свежего воздуха в большинстве жизненных сфер.





Ожидается поток различных предложений — от рабочих и деловых до предложений руки и сердца. Но будьте аккуратны и не поддавайтесь мимолетным эмоциям. Тщательно взвешивайте новые возможности в вашей жизни — не все они будут достойны вашего внимания, особенно что касается личной жизни. Год полон флирта, романтики, легкости, но далеко не все отношения закончатся свадьбой.





Особенно год будет благоволить тем Кроликам, которые заняты в сфере образования и передачи знаний любым путем. Если вы хотели чему-то обучаться, то лучшего времени, чем 2021 год также не найти.

Дракон



Для вас наступает год сильной турбулентности и нестабильности — на первый план выходит эмоциональность, которую нужно обязательно прорабатывать.





2021 год будет похож на американские горки, которые приносят неожиданности за каждым поворотом. Духовная работа — медитации, занятия различными практиками — вот что может спасти вас от выгорания и ошибок, сделанных в порыве страстей.





К вам будут приходить яркие возможности, но довольно дорогостоящие для вас — платить придется не столько деньгами, сколько ответственностью, временем и, может быть, еще более ценными для вас категориями.





Чтобы минимизировать бури страстей в наступающем году — показано заниматься ремонтными, строительными работами, а также организовывать путешествия и поездки для себя и своей семьи, пусть это будет даже просто отдых в соседнем небольшом городе.

Змея



Творческий потенциал Змей в 2021 году на высоте! Чувство прекрасного должно выражаться во всем — стиль, рабочий настрой, хобби.





Цените и берегите свое личное пространство, занимайтесь проработкой личных границ. Не забывайте, что если вы испытываете давление от близких или от коллег — значит, вы сами пытаетесь кого-то излишне контролировать.





Карьера и финансы будут давать вам возможности, которые важно не пропустить. Удачные перспективы могут открываться именно через коллаборации с другими людьми — расширяйте окружение.





Здоровье может подкачать в сферах дыхания, мышечной и костной систем — занимайтесь профилактикой, в большей степени подойдут нетрадиционные способы — массаж, остеопатия, йога и цигун.









Лошадь



Все, что связано с обучением и образованием, будет полезным для Лошадей: новые знания, написания диссертаций, преподавательская деятельность, повышение квалификации. Наиболее успешными будут те из лошадей, кто будет активно развивать свои навыки и не будет сидеть на месте. Передвижения и перемещения максимально полезны для вас в любой жизненной сфере.





Год хорош для профессиональных прорывов, но не для личной жизни. Вы можете перегреваться в общении с близкими, поэтому либо работайте над своей взрывной натурой, либо соблюдайте разумные дистанции, чтобы никого не обидеть.





Успех во многих начинаниях вам просто обеспечен, главное, не задерживайтесь на одном варианте и пробуйте разные дороги и способы.





Коза



Для вас наступает непростой год, ведь исторически Коза с Быком не в ладах. Но если для вас актуальна тема переезда, то 2021 год подходит для этого просто идеально.





Избегайте любых экстремальных и опасных для жизни видов деятельности, точно следует держаться подальше от горных местностей. Будьте внимательны и аккуратны за рулем.





В 2021 году вам неблагоприятно рисковать во всех смыслах, особенно здоровьем и деньгами. Хотя все время будет желание соревноваться и доказывать окружающим свою исключительность и правоту. Конкурировать лучше с самим собой, либо запланируйте участие в конкурсах или спортивных соревнованиях — шансы на победу будут высоки.





Ссоры, скандалы, интриги также могут окружать вас и ваших близких — не поддавайтесь на провокации и тогда все будет только на благо вам. Год может принести кардинальные перемены в жизни и даже сильную смену окружения.





С точки зрения здоровья слабым будет желудочно-кишечный тракт, поэтому тема здорового образа жизни и правильного питания должна быть доминирующей в 2021.

Обезьяна



В 2021 году к вам приходит духовная тема — показан любой духовный рост, самопознание и углубление знаний в разных сферах.





Завершайте в наступающем году все процессы, которые тянут вас назад — стремитесь к автономности. Свобода должна быть главной ценностью вашей жизни — вы можете начать все с чистого листа, либо сохранить и приумножить то ценное, что имеете, если не будете

слишком сильно привязываться к нему.









Петух



2021 год встречает вас денежной удачей! Он подарит вам потрясающие возможности заработать денег, причем все будет зависеть от вашей финансовой емкости. Кто-то может заработать миллионы, а кто-то выиграет в лотерею 100 рублей. Развивайте умение делегировать и прокачивайте финансовое сознание, чтобы сорвать свой куш в наступающем году.





Конфликтные ситуации и желание все контролировать будут мешать выстраивать гармоничные отношения с окружающими. Принимайте только взвешенные решения, не рубите с плеча, особенно в отношениях с родными и близкими.





Собака



Не самый ресурсный год в сфере вашего здоровья — будьте аккуратны, вас могут подстерегать аварии и травмы.





Ожидаются финансовые траты — тщательно ведите бюджет, следите за движимой и недвижимой собственностью и делегируйте именно финансовые решения компетентным людям. В 2021 году вам важно заниматься благотворительностью, а все крупные вложения постарайтесь совершить до наступления нового года.





Полезно изучать нетрадиционные науки, развивать коммуникативные навыки. Отличным решением станут занятия ораторским мастерством и пением. На коне будут те, кто сможет расслабиться, довериться Вселенной и перестать контролировать все в своей жизни, ведь любые ситуации для нас всегда приходят во благо.

Свинья



У вас приходит год вложений в себя, свое имущество и свое развитие. Также это время подумать о возвышенном — поиск смысла жизни будет актуален.





2021 год будет примечателен для вас тем, что вы сможете получить заслуженные результаты от предыдущей деятельности, при этом результаты могут быть очень разными.





Не самый лучший год заниматься новыми проектами или делами, лучше создать задел начинаний уже в конце 2020 года — здесь больше всего подойдет ровная и спокойная стратегия на год. При этом вы легко можете получать поддержку и помощь от разных людей, да и вообще обстоятельства будут складываться в вашу пользу — стоит только захотеть сделать шаг им навстречу.