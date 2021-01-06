Із останніх сил боровся за життя: на Полтавщині врятували песика, який провалився під лід

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 953

У Полтаві на місцевому пляжі врятовано цуценя, про це повідомляє пресслужба ДСНС. Сьогодні зранку, 10 січня, до рятувальників зателефонував чоловік та повідомив про те, що у річці Ворскла потопає собака.





Бійцям ДСНС, які швидко прибули на виклик, стало відомо, що тваринка вийшла на тонку кригу та провалилася. Бідолашний песик із останніх сил боровся за своє життя.









За допомогою човна рятувальники добралися до потопаючого та витягли цуценя із крижаної води.









Врятовану тварину доправили до берега та, аби відігріти, передали рятувальній станції.