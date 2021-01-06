Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни

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1914 рік. Початок Першої світової війни. Як завжди у зв'язку з масовою мобілізацією не вистачає найелементарніших речей, в тому числі спідньої білизни. Тоді кременчуцькі купці звернулися до військового відомства з пропозицією термінового виготовлення спідньої білизни зі здачею його безпосередньо на Кременчуцький речовий інтендантський склад, минаючи приймально-здавальні комісії. Про це повідомив керівник Кременчуцького військово-історичного музею Роман Пацовський.





- Військове відомство йде на ці умови і в місті з'являється швейна майстерня. Як завжди для виробництва використовується праця підлітків. Вашій увазі фото робітниць цієї швейної майстерні. Період 1914-1916 рік. Дана майстерня буде існувати і після 1917 року - мені вдалося в архіві знайти списки її співробітників 1921 рік. Але це окрема історія. А поки що велике прохання до всіх - може у кого вдома є така фотографія, може хто впізнає когось на ній, - зауважив Роман Пацовський.