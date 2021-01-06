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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1090496
Кременчук5142
Хворі:
Україна309241
Кременчук1076
Одужало:
Україна761898
Кременчук3919
Померло:
Україна19357
Кременчук147
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

160 дітей на сьогодні лікуються від COVID-19 в Полтавській області

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 197

 

Яка зараз статистика на Полтавщині та в Україні

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 38 723 випадки захворювання на COVID-19.

Одужали 31 025 (+75) жителів області, продовжують лікування 6 896 людей, зокрема 160 дітей.


Всього зареєстровано 802 летальні випадки, нових – 4 (Хорольський район – 2; Кременчук; Полтавський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 175.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 15 164 (+52),
Кременчук – 5 263 (+32),
Горішні Плавні – 1 877,
Полтавський район – 1 538 (+6),
Миргород – 1 534 (+14),
Лубни – 1 102 (+3),
Лохвицький район – 1 026 (+8),
Зіньківський район – 866,
Пирятинський район – 762,
Котелевський район – 725,
Глобинський район – 658 (+1),
Кременчуцький район – 643 (+6),
Новосанжарський район – 640,
Карлівський район – 585,
Диканський район – 565,
Миргородський район – 530 (+16),
Хорольський район – 515 (+6),
Шишацький район – 501 (+14),
Кобеляцький район – 497 (+4),
Гадяч – 449 (+4),
Решетилівський район – 440 (+1),
Семенівський район – 396 (+4),
Великобагачанський район – 358,
Чутівський район – 327,
Машівський район – 313,
Козельщинський район – 277,
Гадяцький район – 264 (+3),
Лубенський район – 262,
Гребінківський район – 223,
Чорнухинський район – 212 (+1),
Оржицький район – 211.


Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!


*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.


 


5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники.


Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 100 осіб;
  • летальних випадків – 99;
  • одужало – 5 292 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 

23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).


За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 115 026 осіб;
  • одужало – 791 598 осіб;
  • летальних випадків – 19 767;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 404 випадки;
Вінницька область – 69 випадків;
Волинська область – 124 випадки;
Дніпропетровська область – 240 випадків;
Донецька область – 186 випадків;
Житомирська область – 111 випадків;
Закарпатська область – 49 випадків;
Запорізька область – 207 випадків;
Івано-Франківська область – 74 випадки;
Київська область – 405 випадків;
Кіровоградська область – 85 випадків;
Луганська область – 142 випадки;
Львівська область – 326 випадків;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 446 випадків;
Полтавська область – 175 випадків;
Рівненська область – 159 випадків;
Сумська область – 149 випадків;
Тернопільська область – 150 випадків;
Харківська область – 344 випадки;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 185 випадків;
Черкаська область – 302 випадки;
Чернівецька область – 151 випадок;
Чернігівська область – 60 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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