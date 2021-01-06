160 дітей на сьогодні лікуються від COVID-19 в Полтавській області

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Яка зараз статистика на Полтавщині та в Україні

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 38 723 випадки захворювання на COVID-19.

Одужали 31 025 (+75) жителів області, продовжують лікування 6 896 людей, зокрема 160 дітей.





Всього зареєстровано 802 летальні випадки, нових – 4 (Хорольський район – 2; Кременчук; Полтавський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 175.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 15 164 (+52),

Кременчук – 5 263 (+32),

Горішні Плавні – 1 877,

Полтавський район – 1 538 (+6),

Миргород – 1 534 (+14),

Лубни – 1 102 (+3),

Лохвицький район – 1 026 (+8),

Зіньківський район – 866,

Пирятинський район – 762,

Котелевський район – 725,

Глобинський район – 658 (+1),

Кременчуцький район – 643 (+6),

Новосанжарський район – 640,

Карлівський район – 585,

Диканський район – 565,

Миргородський район – 530 (+16),

Хорольський район – 515 (+6),

Шишацький район – 501 (+14),

Кобеляцький район – 497 (+4),

Гадяч – 449 (+4),

Решетилівський район – 440 (+1),

Семенівський район – 396 (+4),

Великобагачанський район – 358,

Чутівський район – 327,

Машівський район – 313,

Козельщинський район – 277,

Гадяцький район – 264 (+3),

Лубенський район – 262,

Гребінківський район – 223,

Чорнухинський район – 212 (+1),

Оржицький район – 211.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!





*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.









5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники.





Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5 292 особи;

здійснено тестувань за добу –

23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).





За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 115 026 осіб;

одужало – 791 598 осіб;

летальних випадків – 19 767;

проведено ПЛР-тестувань – 5 769 908.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 404 випадки;

Вінницька область – 69 випадків;

Волинська область – 124 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 186 випадків;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 207 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 405 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 142 випадки;

Львівська область – 326 випадків;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 446 випадків;

Полтавська область – 175 випадків;

Рівненська область – 159 випадків;

Сумська область – 149 випадків;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 344 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 185 випадків;

Черкаська область – 302 випадки;

Чернівецька область – 151 випадок;

Чернігівська область – 60 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.