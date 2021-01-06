Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 12:15
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
Завтра, 11 січня, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Богдана Хмельницького, 3-58,
- вул. Недогарська, 3-24,
- вул. Тракторна, 3-9,
- вул. 8 Березня, 7-9,
- вул. Нова, 15-27,
- вул. Шевченка, 118-140,
- пров. Марії Раскової, 4-118,
- пров. Недогарський, 4-16,
- пров. Богдана Хмельницького, 3-10
- вул. Василя Симоненка, 1-88,
- вул. Соснівська, 4-49,
- вул. Ігоря Сікорського, 3-40,
- вул. Андрія Ізюмова, 2-46,
- вул. Кропивницького, 2-66,
- вул. Газопровідна, 1-34,
- вул. Кобзарська, 2-27,
- вул. Шмідта, 4-64,
- вул. Хімічна, 8-83,
- вул. Ракетна, 1-16,
- вул. Ворошилова, 1-57,
- вул. Чайковского, 1-67,
- вул. Луначарського, 2-18,
- туп. Глобинський, 2-41,
- туп. Бажана, 2-14
- вул. Козацька, 15-46,
- вул. Плєханова, 11, 24,
- пров. Гомельський, 3-18,
- туп. Шостаковича, 2-5