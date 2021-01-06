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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 486

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

Завтра, 11 січня, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького, 3-58,
  • вул. Недогарська, 3-24,
  • вул. Тракторна, 3-9,
  • вул. 8 Березня, 7-9,
  • вул. Нова, 15-27,
  • вул. Шевченка, 118-140,
  • пров. Марії Раскової, 4-118,
  • пров. Недогарський, 4-16,
  • пров. Богдана Хмельницького, 3-10
  • вул. Василя Симоненка, 1-88,
  • вул. Соснівська, 4-49,
  • вул. Ігоря Сікорського, 3-40,
  • вул. Андрія Ізюмова, 2-46,
  • вул. Кропивницького, 2-66, 
  • вул. Газопровідна, 1-34,
  • вул. Кобзарська, 2-27,
  • вул. Шмідта, 4-64,
  • вул. Хімічна, 8-83,
  • вул. Ракетна, 1-16,
  • вул. Ворошилова, 1-57,
  • вул. Чайковского, 1-67,
  • вул. Луначарського, 2-18,
  • туп. Глобинський, 2-41,
  • туп. Бажана, 2-14
  • вул. Козацька, 15-46,
  • вул. Плєханова, 11, 24,
  • пров. Гомельський, 3-18,
  • туп. Шостаковича, 2-5
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії графік відключень Полтаваобленерго
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