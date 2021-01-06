13 нових випадків COVID-19 у Кременчуці - захворіла трирічна дитина

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Всього в інфекційних шпиталях лікується 61 пацієнт

Вчора, 9 січня, у Кременчуці зареєстровано 13 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли дев'ять жінок віком від 25 до 73 років та три чоловіки віком від 26 до 56 років. Також захворіла трирічна дитина.



Із вперше виявлених випадків захворювання одинадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а два пацієнти лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 61 пацієнт.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних осіб.



Всього зареєстровано 5250 випадків. Одужало 3958. Померло 149