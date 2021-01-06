На Полтавщині водій зїхав з траси в чагарник

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Ніхто не постраждав
ДТП без потерпілих на 40 км автодороги М-22 Полтава-Олександрія. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Водій, керуючи Chevrolet, не впоралась з керуванням, в результаті чого автомобіль виїхав за межі проїзної частини.