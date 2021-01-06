1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1090496
Кременчук5142
Хворі:
Україна309241
Кременчук1076
Одужало:
Україна761898
Кременчук3919
Померло:
Україна19357
Кременчук147
Надзвичайні новини

На Полтавщині водій зїхав з траси в чагарник

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 648

 

Ніхто не постраждав

ДТП без потерпілих на 40 км автодороги М-22 Полтава-Олександрія. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 


Водій, керуючи Chevrolet, не впоралась з керуванням, в результаті чого автомобіль виїхав за межі проїзної частини.


 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх