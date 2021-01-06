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Надзвичайні новини

4 години рятувальники боролися з вогнем у двоповерховій будівлі Кременчука

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Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає

Вчора, 9 січня, о 14:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у нежитловій двоповерхові будівлі на вул. Махоркова у Кременчуці. На місце виклику направили три відділення Державних пожежно-рятувальних частин.


 


Рятувальники локалізували пожежу о 15:45, ліквідували о 18:05. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 22 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки. Внаслідок сильного задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Врятовано дану та дві суміжні будівлі.



Вогнем знищено 100 кв. м покрівлі та перекриття.


Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: пожежа
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