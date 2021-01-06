На місці вибуху працює штаб: яка зараз ситуація на Лубенщині (доповнено)

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Вчора, 9 січня о 15.50, сталася аварія на газопроводі поблизу с. Калайдинці, Лубенського району. Внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (діаметром 1 400 мм) стався вибух з послідуючим факельним горінням. О 16 год. 05 хв. було перекрито подачу газу до газопроводу.









Метеорологічним відділенням АРЗ СП проводились заміри повітря у населених пунктах за допомогою газоаналізаторів, перевищення ГДК небезпечних речовин не виявлено.









Створено оперативний штаб, який працює цілодобово. До складу штабу входять представники департаментів охорони здоров'я, соцзахисту населення, цивільного захисту, представники тергромад, РДА, рятувальники, правоохоронці, енергетики та газовики. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.





За інформацією АТ «Лубнигаз», станом на ранок 10 січня без газу залишаються 2860 абонентів, 4 сільради та 7 бюджетних установ. Місцеві газовики обіцяють відновити подачу газу кінцевим споживачам за 2 години після усунення аварії «Укртрансгазом» (оператором магістрального газопроводу) та відновлення подачі газу на ГРС «Вишневе», яке мають провести у найближчі півгодини.





АТ «Лубнигаз» просить абонентів перед поновленням газопостачання переконатися, що газові конфорки та інше обладнання виключені, газові крани — перекриті, газовий котел — відключено, приміщення — провітрено.









За даними прессслужби Полтавської ОДА, майже три тисячі домогосподарств залишилися без газопостачання.





Без газу опинилися 17 населених пунктів: Хоружівка, Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка, Козаче. Станом на 10:30 відновлено газопостачання 8-ми населених пунктів.





АТ «Лубнигаз» просить своїх абонентів залишатися вдома та перекрити всі доступи до газового обладнання. Після оповіщення представниками газового господарства та старостами сіл розпочати пуск газу до помешкань.









Нагадаємо, що вночі в Полтавській облдержадміністрації в режимі відеоселектору відбулося засідання регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області. На засіданні обговорили питання щодо ліквідації наслідків аварії.

Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов наголосив, що дане питання на особистому контролі обласної влади.









Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов додав, що у 17 населених пунктах, що постраждали, проживає 180 людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Всіх їх відвідають соцпрацівники. За потреби людей будуть забезпечувати гарячою їжею та розгортати пункти обігріву.

При облдержадміністрації діє оперативний штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До нього ввійшли представники ОДА, профільних департаментів, «Лубнигазу», рятувальники, правоохоронці.





При Лубенській РДА також створено робочу групу. Кожні 2 години вона має інформувати оперативний штаб. Також робоча група відпрацює питання щодо забезпечення гарячого харчування для тих, хто цього потребує, підвезення дров та обігрівачів на місця. Забезпечена готовність мобільних медичних бригад. Вони чергуватимуть в Оржиці, Лазірках та Лубнах».









Нині горіння газу на місці аварії припинено і розпочато роботи по ремонту магістрального газопроводу.





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Станом на 11 годину відновлено газопостачання до всіх 17 населених пунктів Лубенського району на Полтавщині, яке було припинено унаслідок відключення ГРС «Вишневе».



