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Надзвичайні новини

Вибух на газопроводі поблизу Лубен - можливі відключення газу (доповнено)

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 1 828

 За попередньою інформацією, потерпілих немає

Поблизу села Халепці Лубенського району Полтавської області стався вибух. Сталася аварія на газопроводі. Мешканців попереджають про можливі відключення газу. Про це повідомив всеукраїнським ЗМІ речник поліції області Роман Гришин.


- Попередньо відомо, що є аварія на газопроводі. Зараз туди виїхала поліція і наряд ДСНС. Це поки що вся інформація, що є в нас, - сказав Гришин.


В Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що вибух стався на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Сталася розгерметизація газопроводу (d-1400 мм) «Уренгой-Помари-Ужгород» з послідуючим факельним горінням (обслуговує Лубенське лінійне управління магістральних газопроводів).


За попередньою інформацією, потерпілих немає. Причини вибуху будуть з'ясовувати.




В АТ "Лубнигаз" попереджають про відключення газу та відкрили гарячу лінію, куди можна звернутися за консультацією. 

 

В наслідок аварії на магістральному газопроводі залишилися без газопостачання населенні пункти, що підключені до ГРС Куйбишево (Вишневе). Це населені пункти Оржицького району: Лазiрки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинцi, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Iржавець, Полуніївка.
 

- Якщо маєте там друзів або родичів, проінформуйте їх про вирогідне приривання газопостачання. Дуже важливо у цьому випадку переконатися, що газові комфорки, котли та інше обладнання будуть виключені, газові крани - перекриті.
АТ "Лубнигаз" направив до місця аварії 2 аварійні бригади, співробітники інших аварійних бригад терміново викликаються на роботу.
Будь-ласка, у разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу, терміново дзвоніть 104! - йдеться у повідомленні. 


Оскільки лінія 104 не справляється з навантаженням. Кол-центр АТ "Лубнигаз" терміново розпочав роботу. Нагадуємо телефони 0800502484 або 0536164410.


Доповнено 


Оператор ГТС України не виключає, що аварія сталася у резуьтаті диверсії. 


- Оператор ГТС України вживає дії відповідно до Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) та вже повідомив про інцидент Нацполіцію, ДСНС, СБУ. Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії або спроби незаконної врізки. Інша інформація щодо інциденту наразі уточняється й буде повідомлена пізніше, йдеться у повідомленні.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: газ аварія вибух
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