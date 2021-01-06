За попередньою інформацією, потерпілих немає
Поблизу села Халепці Лубенського району Полтавської області стався вибух. Сталася аварія на газопроводі. Мешканців попереджають про можливі відключення газу. Про це повідомив всеукраїнським ЗМІ речник поліції області Роман Гришин.
В Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що вибух стався на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Сталася розгерметизація газопроводу (d-1400 мм) «Уренгой-Помари-Ужгород» з послідуючим факельним горінням (обслуговує Лубенське лінійне управління магістральних газопроводів).
За попередньою інформацією, потерпілих немає. Причини вибуху будуть з'ясовувати.
В АТ "Лубнигаз" попереджають про відключення газу та відкрили гарячу лінію, куди можна звернутися за консультацією.
В наслідок аварії на магістральному газопроводі залишилися без газопостачання населенні пункти, що підключені до ГРС Куйбишево (Вишневе). Це населені пункти Оржицького району: Лазiрки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинцi, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Iржавець, Полуніївка.
Оскільки лінія 104 не справляється з навантаженням. Кол-центр АТ "Лубнигаз" терміново розпочав роботу. Нагадуємо телефони 0800502484 або 0536164410.
Доповнено
Оператор ГТС України не виключає, що аварія сталася у резуьтаті диверсії.