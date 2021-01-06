Вибух на газопроводі поблизу Лубен - можливі відключення газу (доповнено)

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Поблизу села Халепці Лубенського району Полтавської області стався вибух. Сталася аварія на газопроводі. Мешканців попереджають про можливі відключення газу. Про це повідомив всеукраїнським ЗМІ речник поліції області Роман Гришин.





- Попередньо відомо, що є аварія на газопроводі. Зараз туди виїхала поліція і наряд ДСНС. Це поки що вся інформація, що є в нас, - сказав Гришин.





В Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що вибух стався на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Сталася розгерметизація газопроводу (d-1400 мм) «Уренгой-Помари-Ужгород» з послідуючим факельним горінням (обслуговує Лубенське лінійне управління магістральних газопроводів).





За попередньою інформацією, потерпілих немає. Причини вибуху будуть з'ясовувати.













В АТ "Лубнигаз" попереджають про відключення газу та відкрили гарячу лінію, куди можна звернутися за консультацією.

В наслідок аварії на магістральному газопроводі залишилися без газопостачання населенні пункти, що підключені до ГРС Куйбишево (Вишневе). Це населені пункти Оржицького району: Лазiрки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинцi, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Iржавець, Полуніївка.



- Якщо маєте там друзів або родичів, проінформуйте їх про вирогідне приривання газопостачання. Дуже важливо у цьому випадку переконатися, що газові комфорки, котли та інше обладнання будуть виключені, газові крани - перекриті.

АТ "Лубнигаз" направив до місця аварії 2 аварійні бригади, співробітники інших аварійних бригад терміново викликаються на роботу.

Будь-ласка, у разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу, терміново дзвоніть 104! - йдеться у повідомленні.





Оскільки лінія 104 не справляється з навантаженням. Кол-центр АТ "Лубнигаз" терміново розпочав роботу. Нагадуємо телефони 0800502484 або 0536164410.





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Оператор ГТС України не виключає, що аварія сталася у резуьтаті диверсії.





- Оператор ГТС України вживає дії відповідно до Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) та вже повідомив про інцидент Нацполіцію, ДСНС, СБУ. Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії або спроби незаконної врізки. Інша інформація щодо інциденту наразі уточняється й буде повідомлена пізніше, йдеться у повідомленні.



