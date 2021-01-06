У Кременчуці біля школи чоловік погрожував перехожим пістолетом

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Чоловік мав при собі ніж та два пістолети

Вчора, 9 січня, чоловік на пров. Грозненський, поряд зі школою, погрожував перехожим предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляють пресслужби патрульної поліції та нацполіції.





Очевидицею конфлікту стала кременчуцька патрульна Оксана Міщенко. У свій вихідний поліцейська помітила як на території навчального закладу чоловік жорстоко б’є жінку. Вона одразу викликала колег на місце.





Водночас інша жінка зробила зауваження кривднику, аби той припинив вчиняти правопорушення. Він натомість почав погрожувати їй зброєю.









За деякий час на місце прибули екіпажі патрульної поліції та поліції охорони. Вони спільно затримали чоловіка. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього ніж та 2 предмети, схожих на пістолети.





- Правопорушником виявився місцевий раніше судимий 38-річний чоловік. При поверхневому огляді у нього виявлено два предмети, схожі на пістолети та ніж. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури слідчі розпочали кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї), - повідомив Іван Жук, начальник поліції Кременчука.



Речові докази направлені на експертизу.





Вирішується питання щодо затримання кременчужанина в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення йому про підозру. Триває досудове розслідування.