850 гривень штрафу заплатить дівчина, яка попросила «спробувати покерувати авто» і збила чоловіка

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850 гривень штрафу заплатить дівчина, яка попросила «спробувати покерувати авто» і збила чоловіка. Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду Кременчука. Подія сталася ще у червні 2019 року, увесь цей час йшла судова тяганина.





Хлопець взяв у своїх батьків Chevrolet Aveo та запросив подругу покататися. Вони приїхали на річковий вокзал, і дівчина, яка не мала водійського посвідчення, попросила спробувати покерувати автівкою. Хлопець погодився і пересів на пасажирське сидіння.





Дівчина повернула праворуч і автомобіль покотився у напрямку ВАЗ-2115. Вона злякалася, кинула кермо та педалі. Хлопець намагався вивернути та зупинити авто, але не вийшло. У цей час біля ВАЗу стояв його власник, який приїхав порибалити. Під час удару він опинився між своєю автівкою та Aveo і отримав перелом ноги.





Батьки дівчини відвідували постраждалого у лікарні, а також покривали витрати на лікування. Постраждалий та його дружина наполягали також на моральній компенсації у розмірі 100 тисяч гривень, позаяк чоловік довго лежав у лікарні, жінка піклувалася про нього, а також він пропустив народження онука.





Обвинувачена у суді не заперечувала, що винна. Казала, що їй дуже соромно. Суд постановив стягнути з дівчини 35 тисяч гривень моральної шкоди, а також призначив їй штраф у розмірі 850 гривень.