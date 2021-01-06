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Кременчук, Благодійність

Кременчуцьким снайперам та медикам: відомий волонтер Сергій Притула відзвітувався за допомогу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 700

 

Припри важку економічну ситуацію українці продовжують допомагати медикам та військовим 

Відомий ведучий, шоумен та волонтер Сергій Притула відзвітувався за надходження коштів. Серед витрат - гостинці для кременчуцьких бійців та медиків. 


- Таке ж добро, яке панує у серцях Дмитра та Юрія, двох підприємців, які, бажаючи залишитись інкогніто, зробили чудовий різдв’яний подарунок нашим медикам та їх пацієнтам. 150 000 захисних одноразових масок! На фото ви можете побачити, як ми з Anna Gvozdiar Анною тішимося такому дарунку. Маски відправляються у розумних пропорціях за наступними адресами: Івано-Францівський військовий госпіталь, ... Кременчуцький район (сільські амбулаторії), - відзвітувався волонтер Сергій Притула. 


Крім допомоги медикам без допомоги не залишилися й військові. Як розповів Сергій, пандемія внесла корективи у плани і сімейні бюджети більшості з нас. Сотні тисяч залишилися, тимчасово або повністю, без роботи. Мільйони затягнули паски, витрачаючи під нуль заощадження, які збиралися роками на якісь світліші цілі.


 


- Тим ціннішою є Ваша допомога і очі стають вологими, коли усвідомлюєш, що навіть у такі важкі часи люди готові обмежити в чомусь себе, свою сім’ю, але не залишать хлопців і дівчат на фронті напризволяще! У 2020-му році ми забезпечили наших захисників важливою допомогою на загальну суму 8 349 452 грн! Це майже на 3 млн більше, ніж торік! - додав Сергій. 


Зауважимо, що традиційно щомісячно закривають витрати для снайперів Сил спеціальних операцій, які базуються у Кременчуці.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: благодійність допомога Сергій Притула
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