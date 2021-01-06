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Де у Кременчуці можна зігрітися під час морозів

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 664

 

Допомог мають надати в чотирьох точках нашого міста 

На сайті мерії Кременчука опублікували розпорядження міського голови Віталія Малецького "Про організацію заходів по розгортанню пунктів обігріву". Згідно з документом затверджується перелік об’єктів, що можуть надавати допомогу мешканцям міста Кременчука для тимчасового обігріву при переохолодженні та обмороженні. 


Оскільки пункт обігріву біля залізничного вокзалу суперечить карантинним вимогам - допомогу надаватимуть в лікарнях та територіальних центрах. В тимчасових пунктах обігріву мають чергувати представники «Муніципальної варти». 


Пункти обігріву для безхатьків у Кременчуці не встановлюватимуть
Де надаватимуть допомогу мешканцям Кременчука для тимчасового обігріву при переохолодженні та обмороженні:

  • Приймальне відділення Першої міської лікарня імені О.Т. Богаєвського» (вул. Лікаря О.Богаєвського, 60/1);


  • Приймальне відділення лікарні «Правобережна» (вул. Генерала Манагарова, 7);


  • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Полтавської області (проспект Свободи, 130);


  • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту соціального захисту Кременчуцької міської ради Полтавської області (вул. Ковальська, 10/2).


Департаменту соцзахисту доручили вести облік осіб, які звернулись за допомогою, забезпечити їх гарячим чаєм, а у разі необхідності - теплим одягом та взуттям. 


Також створять групи соціальних патрулів для виявлення бездомних осіб. До складу патрулів долучать, крім соціальних працівників, медиків, патрульних, поліцію, рятувальників, волонтерів, представників благодійних та громадських організацій за їх згодою.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пункти обігріву
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