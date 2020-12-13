Пункти обігріву для безхатьків у Кременчуці не встановлюватимуть

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У місті не встановлюватимуть пункти обігріву для безхатьків. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький 18 грудня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації, відповідаючи на запитання ЗМІ.





У попередні роки в місті встановлювали намет для обігріву біля залізничного вокзалу, опікувалася ним держслужба з надзвичайних ситуацій. У наметі не лише гріли безхатьків, а й давали їм бутерброди з салом та чай. Цьогоріч пункту обігріву не буде, бо це суперечить карантинним вимогам, пояснив міський голова.





Разом із тим, він запевнив, що пункти обігріву облаштовані у стаціонарних приміщеннях – у міських лікарнях.





- При лікарнях виділено приміщення, де й чаю наллють, де погрітися можна, медичну допомогу отримати, - запевнив Малецький.