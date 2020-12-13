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Кременчук

На Крюківському мосту триває ямковий ремонт

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 212

 

Роботи продовжаться наступного тижня

На Крюківському мосту триває ліквідація ямковості на шляхопроводі. Дорожні роботи на мосту проходить у вечірній та нічній період доби, з 20.30 до 4.00. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


На цьому об’єкті дорожнього господарства шляховики використовують технологію ліквідації ямковості за допомогою рециклера - мобільної установки, що переробляє використаний асфальт у суміш для вторинної експлуатації.  


У вихідні дні, 19 і 20 грудня, ремонтні роботи на мостовому переході не проводитимуться. На наступному тижні бригади дорожників виїдуть на об’єкт 21 грудня о 20.30.


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт Крюківський міст
компанія «Інтера Люкс»

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