На Крюківському мосту триває ямковий ремонт

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На Крюківському мосту триває ліквідація ямковості на шляхопроводі. Дорожні роботи на мосту проходить у вечірній та нічній період доби, з 20.30 до 4.00. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





На цьому об’єкті дорожнього господарства шляховики використовують технологію ліквідації ямковості за допомогою рециклера - мобільної установки, що переробляє використаний асфальт у суміш для вторинної експлуатації.





У вихідні дні, 19 і 20 грудня, ремонтні роботи на мостовому переході не проводитимуться. На наступному тижні бригади дорожників виїдуть на об’єкт 21 грудня о 20.30.



