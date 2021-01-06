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Лимон, Князь та Зеленський: як українці називали дітей у 2020 році

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 970

 

Серед хлопчиків цього року в Україні найпопулярнішими іменами були Андрій та Богдан, серед дівчат - Анна та Анастасія

Про найбільш популярні і найбільш дивні імена в Україні розповіли у Міністерстві юстиції. Так, за даними відомства, більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам.


Серед хлопчиків у 2020 році в Україні найбільше з'явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів.


Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.


У 2020 році дехто з батьків вирішив проявити оригінальність у виборі імені для новонародженої дитини.


Так, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків стали: Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.


Серед дівчаток зустрічались такі імена - Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

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Автор: Альона Душенко
Теги: імена
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