«Кременчук» на Донбасі завоював сьому перемогу поспіль

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 93

Сьогодні, 9 січня, хокеїсти «Кременчука» обіграли у гостях «Донбас». Підопічні Олександра Савицького перемогли у регулярці в сьомому поєдинку поспіль.





«Донбас» - «Кременчук» 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Гол: 1:0 - Сигарев (Кобелєв - Шишлянніков), 4:37; 1:1 - Созонов (Орлов), 7:54; 1:2 - Пукс (Хришпенць), 8:28; 1:3 - Орлов (Созонов), 20:37; 1:4 - Тютченко (Савицький), 42:09; 2:4 - Мільохін (Костиков - Пангелов-Юлдашев), 42:51; 3:4 - Сигарев (Кобелєв - Шишлянніков), 58:13.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Тунхузін, Кожевников - Кобелєв, Ігнатенко - Григор'єв; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Мільохін - Карамнов - Костиков.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Александров, Грицьких - Алексюк; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (К) - Тютченко, Смирнов - Гриценко (А) - Ворона.









Першими рахунок у матчі відкрили донеччани - на п'ятій хвилині Сигарев, потужним кидком пробив ближню дев'ятку воріт гостей. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу. Хокеїсти «Кременчука» витримавши стартовий натиск, почали йти вперед. І якщо в першій атаці донеччан врятував Трифонов, то вже скоро і голкіпер був безсилий. На 8 хвилині гості зрівняли рахунок, а точним кидком відзначився Созонов. Вже через півхвилини «містяни» вийшли вперед – Пукс здорово обіграв захисника донеччан і точним кидком вразив ворота господарів майданчика - 2:1. Кременчужани могли збільшити рахунок до перерви – з потужним кидком Денискіна впорався Тріфонов, а потім ще двома небезпечними моментами, в яких здорово зіграли захисники донеччан, вчасно підстрахували свого голкіпера.





Другий період почався зі швидкою шайби у виконанні Орлова (з передачі Созонова), гості повели з різницею в два голи. До екватора поєдинку обидва суперники створили по парі небезпечних гольових моментів, в яких героями стали голкіпери. А за тим на майданчику пішла рівна і жорстка боротьба. На другу перерву команди йшли за рахунку 3:1 на користь «Кременчука».





Остання двадцятихвилинка матчу вийшла дуже спекотною. Крім закинутих шайб, глядачі стали свідками яскравих бійок і емоцій гравців. Перемогу гостям приніс точний кидок Тютченко з передачі Савицького на початку третього періоду. Незважаючи на те, що донеччани змогли відіграти дві шайби і скоротити рахунок мінімуму, кременчужани вистояли. Дублем за господарів відзначився Сигарев і ще одну шайбу на свій рахунок записав Мілєхін. Варто відзначити роботу голкіперів команд. Особливо суперсейв Дьяченко за 14 секунд до кінця зустрічі і сейв Давлетшина після кидка Монса.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Попросили хлопців перед грою максимально строго зіграти в обороні, і в атаці терпіти, коли хочеться зайвий раз обіграти або віддати ризикований гострий пас. Хлопці з цим завданням впоралися сповна, тому спасибі їм велике за гру.





- «Кременчук» здобув в чемпіонаті сьому перемогу поспіль. За рахунок чого вдалося набрати такий гарний хід?





- Багато речей сприяє цьому, та й напевно, перед цим ми програли багато. Хлопці зібралися, стрепенулися і показали самолюбство. Молодці, справилися з цим завданням.





- Що очікуєте від наступного поєдинку 13 січня з «Крижаними Вовками»?





- Будь-яку велику команду відрізняє працьовитість, і те що постійно виходити з новими силами і історією на кожну гру, кожен період і зміну. Ми намагаємося це хлопцям доносити і в основному вони з цим справляються. Це основний момент, і не важливо хто проти нас надалі гратиме - «Вовки» або інша команда. Ми на кожну гру намагаємося зарядитися на повну, відновившись після попередньої, і з повною силою і самовіддачею грати наступний матч.





У підсумку «містяни» здобули першу перемогу в очних протистояннях з «Донбасом» в нинішньому чемпіонаті (4:3). Кременчужани після 23 ігор мають в своєму активі 35 очок, та піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці. Донеччани попереду на 5 балів, «Сокіл» відстає на 2 очка, але має гру в запасі.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 22 19 0 0 1 1 1 110 33 40 2 Сокіл 22 12 3 1 1 0 5 71 49 33 3 Кременчук 22 13 2 1 0 1 5 86 48 33 4 Дніпро 23 12 1 0 1 1 8 97 71 28 5 Краматорськ 20 8 1 2 0 3 6 58 60 25 6 Маріуполь 22 3 3 0 1 0 15 47 86 13 7 Білий Барс 22 2 0 2 0 2 16 44 117 10 8 Крижані Вовки 21 2 0 0 2 2 15 49 98 8





13 січня хокеїсти Кременчука у Броварах зіграють з Крижаними Вовками. Початок матчу о 19.30.