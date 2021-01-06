«Кременчук» на Донбасі завоював сьому перемогу поспіль

Сьогодні, 9 січня, хокеїсти «Кременчука» обіграли у гостях «Донбас». Підопічні Олександра Савицького перемогли у регулярці в сьомому поєдинку поспіль.
Гол: 1:0 - Сигарев (Кобелєв - Шишлянніков), 4:37; 1:1 - Созонов (Орлов), 7:54; 1:2 - Пукс (Хришпенць), 8:28; 1:3 - Орлов (Созонов), 20:37; 1:4 - Тютченко (Савицький), 42:09; 2:4 - Мільохін (Костиков - Пангелов-Юлдашев), 42:51; 3:4 - Сигарев (Кобелєв - Шишлянніков), 58:13.
Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Тунхузін, Кожевников - Кобелєв, Ігнатенко - Григор'єв; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Мільохін - Карамнов - Костиков.
Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Александров, Грицьких - Алексюк; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (К) - Тютченко, Смирнов - Гриценко (А) - Ворона.
Першими рахунок у матчі відкрили донеччани - на п'ятій хвилині Сигарев, потужним кидком пробив ближню дев'ятку воріт гостей. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу. Хокеїсти «Кременчука» витримавши стартовий натиск, почали йти вперед. І якщо в першій атаці донеччан врятував Трифонов, то вже скоро і голкіпер був безсилий. На 8 хвилині гості зрівняли рахунок, а точним кидком відзначився Созонов. Вже через півхвилини «містяни» вийшли вперед – Пукс здорово обіграв захисника донеччан і точним кидком вразив ворота господарів майданчика - 2:1. Кременчужани могли збільшити рахунок до перерви – з потужним кидком Денискіна впорався Тріфонов, а потім ще двома небезпечними моментами, в яких здорово зіграли захисники донеччан, вчасно підстрахували свого голкіпера.
Другий період почався зі швидкою шайби у виконанні Орлова (з передачі Созонова), гості повели з різницею в два голи. До екватора поєдинку обидва суперники створили по парі небезпечних гольових моментів, в яких героями стали голкіпери. А за тим на майданчику пішла рівна і жорстка боротьба. На другу перерву команди йшли за рахунку 3:1 на користь «Кременчука».
Остання двадцятихвилинка матчу вийшла дуже спекотною. Крім закинутих шайб, глядачі стали свідками яскравих бійок і емоцій гравців. Перемогу гостям приніс точний кидок Тютченко з передачі Савицького на початку третього періоду. Незважаючи на те, що донеччани змогли відіграти дві шайби і скоротити рахунок мінімуму, кременчужани вистояли. Дублем за господарів відзначився Сигарев і ще одну шайбу на свій рахунок записав Мілєхін. Варто відзначити роботу голкіперів команд. Особливо суперсейв Дьяченко за 14 секунд до кінця зустрічі і сейв Давлетшина після кидка Монса.
Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:
- Попросили хлопців перед грою максимально строго зіграти в обороні, і в атаці терпіти, коли хочеться зайвий раз обіграти або віддати ризикований гострий пас. Хлопці з цим завданням впоралися сповна, тому спасибі їм велике за гру.
- «Кременчук» здобув в чемпіонаті сьому перемогу поспіль. За рахунок чого вдалося набрати такий гарний хід?
- Багато речей сприяє цьому, та й напевно, перед цим ми програли багато. Хлопці зібралися, стрепенулися і показали самолюбство. Молодці, справилися з цим завданням.
- Що очікуєте від наступного поєдинку 13 січня з «Крижаними Вовками»?
- Будь-яку велику команду відрізняє працьовитість, і те що постійно виходити з новими силами і історією на кожну гру, кожен період і зміну. Ми намагаємося це хлопцям доносити і в основному вони з цим справляються. Це основний момент, і не важливо хто проти нас надалі гратиме - «Вовки» або інша команда. Ми на кожну гру намагаємося зарядитися на повну, відновившись після попередньої, і з повною силою і самовіддачею грати наступний матч.
У підсумку «містяни» здобули першу перемогу в очних протистояннях з «Донбасом» в нинішньому чемпіонаті (4:3). Кременчужани після 23 ігор мають в своєму активі 35 очок, та піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці. Донеччани попереду на 5 балів, «Сокіл» відстає на 2 очка, але має гру в запасі.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|22
|19
|0
|0
|1
|1
|1
|110
|33
|40
|2
|Сокіл
|22
|12
|3
|1
|1
|0
|5
|71
|49
|33
|3
|Кременчук
|22
|13
|2
|1
|0
|1
|5
|86
|48
|33
|4
|Дніпро
|23
|12
|1
|0
|1
|1
|8
|97
|71
|28
|5
|Краматорськ
|20
|8
|1
|2
|0
|3
|6
|58
|60
|25
|6
|Маріуполь
|22
|3
|3
|0
|1
|0
|15
|47
|86
|13
|7
|Білий Барс
|22
|2
|0
|2
|0
|2
|16
|44
|117
|10
|8
|Крижані Вовки
|21
|2
|0
|0
|2
|2
|15
|49
|98
|8
13 січня хокеїсти Кременчука у Броварах зіграють з Крижаними Вовками. Початок матчу о 19.30.