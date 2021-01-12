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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу нараховують 3 034 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 92

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 163

 

Протягом минулої доби у нашій країні померло 67 людей з коронавірусною хворобою

3 034 нові випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 304 особи;
  • летальних випадків – 67;
  • одужало – 5 236 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 163 716 осіб;
  • одужало – 871 196 осіб;
  • летальних випадків – 20 869;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 301 випадок;
  • Вінницька область – 102 випадки;
  • Волинська область – 129 випадків;
  • Дніпропетровська область – 220 випадків;
  • Донецька область – 91 випадок;
  • Житомирська область – 111 випадків;
  • Закарпатська область – 91 випадок;
  • Запорізька область – 266 випадків;
  • Івано-Франківська область – 110 випадків;
  • Київська область – 240 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Львівська область – 122 випадки;
  • Миколаївська область – 323 випадки;
  • Одеська область – 150 випадків;
  • Полтавська область – 92 випадки;
  • Рівненська область – 61 випадок;
  • Сумська область – 84 випадки;
  • Тернопільська область – 91 випадок;
  • Харківська область – 46 випадків;
  • Херсонська область – 78 випадків;
  • Хмельницька область – 1 випадок;
  • Черкаська область – 120 випадків;
  • Чернівецька область – 161 випадок;
  • Чернігівська область – 36 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 41 189 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано нових випадків – 92.


Одужали 33 688 (+49) жителів області, продовжують лікування 6 669 людей, зокрема, 160 дітей. Всього нараховують 832 летальні випадки.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 16 101 (+41),
  • Кременчук – 5 525 (+35),
  • Горішні Плавні – 2 077,
  • Полтавський район – 1 651 (+6),
  • Миргород – 1 607,
  • Лубни – 1 238 (+2),
  • Лохвицький район – 1 070,
  • Зіньківський район – 947,
  • Пирятинський район – 774,
  • Котелевський район – 762 (+4),
  • Новосанжарський район – 677 (+2),
  • Глобинський район – 674,
  • Кременчуцький район – 668,
  • Диканський район – 611,
  • Карлівський район – 608,
  • Миргородський район – 570,
  • Шишацький район – 550,
  • Хорольський район – 534,
  • Кобеляцький район – 527,
  • Решетилівський район – 492,
  • Гадяч – 471,
  • Семенівський район – 408,
  • Великобагачанський район – 381,
  • Машівський район – 368,
  • Чутівський район – 335,
  • Козельщинський район – 304,
  • Гадяцький район – 288,
  • Лубенський район – 281,
  • Гребінківський район – 241,
  • Оржицький район – 235 (+2),
  • Чорнухинський район – 214.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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