В Україні за добу нараховують 3 034 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 92

Протягом минулої доби у нашій країні померло 67 людей з коронавірусною хворобою
3 034 нові випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 304 особи;
- летальних випадків – 67;
- одужало – 5 236 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 163 716 осіб;
- одужало – 871 196 осіб;
- летальних випадків – 20 869;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 301 випадок;
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 129 випадків;
- Дніпропетровська область – 220 випадків;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 266 випадків;
- Івано-Франківська область – 110 випадків;
- Київська область – 240 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 122 випадки;
- Миколаївська область – 323 випадки;
- Одеська область – 150 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 61 випадок;
- Сумська область – 84 випадки;
- Тернопільська область – 91 випадок;
- Харківська область – 46 випадків;
- Херсонська область – 78 випадків;
- Хмельницька область – 1 випадок;
- Черкаська область – 120 випадків;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Чернігівська область – 36 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 41 189 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано нових випадків – 92.
Одужали 33 688 (+49) жителів області, продовжують лікування 6 669 людей, зокрема, 160 дітей. Всього нараховують 832 летальні випадки.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 16 101 (+41),
- Кременчук – 5 525 (+35),
- Горішні Плавні – 2 077,
- Полтавський район – 1 651 (+6),
- Миргород – 1 607,
- Лубни – 1 238 (+2),
- Лохвицький район – 1 070,
- Зіньківський район – 947,
- Пирятинський район – 774,
- Котелевський район – 762 (+4),
- Новосанжарський район – 677 (+2),
- Глобинський район – 674,
- Кременчуцький район – 668,
- Диканський район – 611,
- Карлівський район – 608,
- Миргородський район – 570,
- Шишацький район – 550,
- Хорольський район – 534,
- Кобеляцький район – 527,
- Решетилівський район – 492,
- Гадяч – 471,
- Семенівський район – 408,
- Великобагачанський район – 381,
- Машівський район – 368,
- Чутівський район – 335,
- Козельщинський район – 304,
- Гадяцький район – 288,
- Лубенський район – 281,
- Гребінківський район – 241,
- Оржицький район – 235 (+2),
- Чорнухинський район – 214.