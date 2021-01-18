Від 350 до 600 гривень: у мерії назвали, на скільки здорожчають платіжки кременчужан за тепло у січні

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 572 Коментарів: 2

Віцемер Іван Москалик (на фото) доповів пропроєкт звернення до президента, прем'єра, НКРЕКП щодо цін на газ та електроенергію, який влада пообіцяла під час мітингу. Але тариф на тепло мерія знижувати не збирається

20 січня на засіданні депутатської комісії з питань ЖКГ обговорили проєкт звернення до уряду, прем'єра та Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг про тарифи на газ та електроенергію. Це те звернення, яке мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв містянам під час мітингу, який відбувся перед мерією 15 січня.



Доповідаючи про цей проєкт, віцемер з комунальних питань Іван Москалик зазначив, що ціна на газ впливає й на вартість тепла. І за останні три місяці було три підвищення ціни на газ.

- За січень у середньому 2- кімнатна квартира отримає плюс 350-400 гривень на місяць, не менше. А з урахуванням, що січень був холодний, споживання тепла було більшим, то це підвищення може доходити 500-600 гривень. Коли мінімально встановлений розмір пенсії по Україні складає 1769 гривень, то сплачувати комунальні послуги в сумі 2700 чи 2800 — неможливо, - доповів під час засідання комісії Іван Москалик.





Також він заявив, що формування цін на газ на біржах пенсіонеру не цікаве, і собівартість видобутку природного газу на Полтавщині складає 2 гривні. А також підкреслив, що 18 січня КМУ ухвалив постанову, знизивши ціну на газ до 6,99 грн за кубометр для побутових споживачів. Але не зменшив для підприємств теплоенергетики.







Після цього Іван Москалик ознайомив депутатів з проєктом звернення та вимогами до президента, прем'єра та НКРЕКП:

скасувати рішення про підвищення тарифів на розподіл газу та електроенергії;

повернути пільговий тариф на електроенергію;

зафіксувати ціну на газ на рівні 5 гривень за кубометр— і для побутових споживачів, і для теплоенергетики;

ввести мораторій на підвищення тарифів на газ та електроенергію до завершення карантину.

здійснити перерахунок за вже спожиті обсяги газу (у грудні, січні) з урахуванням ціни 5 грн за кубометр.



Депутати зі зверненням погодилися. При цьому Геннадій Іванян запропонував мораторій не до завершення карантину, а й на подальший час. Голова депкомісії з питань ЖКГ Віталій Котляр запропонував мораторій на рівні держави до 31.12.2022 року.









Про що скромно промовчав віцемер з комуналки





А тепер повернемося до платіжки за січень, яка, за розрахунками Івана Москалика, має здорожчати на 350-600 грн за двокімнатну квартиру. Як відомо, у місті централізоване опалення — і ціна на теплову енергію у Кременчуці для КП «Теплоенерго» і ТОВ КремТЕЦ була підвищена ще до підвищення ціни на газ у січні. Нагадаємо, виконком ухвалив це рішення якраз «під ялинку». А саме за цими тарифами (без збільшеної ціни на газ) і заплатять кременчужани за тепло у січні.







Натомість Іван Москалик «відводив» удар від місцевої влади і переводив тему на нинішнє підвищення ціни на газ.





- На сьогодні жодного рішення про збільшення тарифів не приймалось і прийматись не буде, - заявив він, поінформувавши про наміри теплопостачальних підприємств ще раз підвищити тарифи.











- Нам закидають люди, що ми вже підвищили теплові тарифи, прийнявши рішення у грудні, - згадав секретар міськради Юрій Гриценко.







Натомість Іван Москалик запевнив, що ці підвищені тарифи вже уже не є економічно обгрунтованими. Для ТЪ він уточнив, що у тарифах теплопостачальників врахована ціна на газ до початку опалювального сезону - 5,38 грн за кубометр (без ПДВ). Натомість уже за грудень ціна сягнула 6,1 грн за кубометр (без ПДВ). Навряд чи це втішить містян, які будуть змушені викласти додатково 350-600 гривень...



