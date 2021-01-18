Обережно, бурульки: завтра у Кременчуці очікується відлига

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 460

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення попереджає кременчужан про можливе утворення небезпечних бурульок.

Завтра, 21 січня, за прогнозами метеорологів очікується відлига. Як бачимо на сайті Gismeteo, вдень температура може сягнути позначки +2°С.





Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах можуть масово утворюватися крижані бурульки. Падаючи, вони несуть загрозу для перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смерті. Вгадати той самий момент, коли бурулька «вирішить» впасти, майже неможливо.





Щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода з настанням потепління, необхідно:

комунальним службам, управителям житлових будинків, іншим керівникам за потреби встановлювати попереджувальні знаки і огорожі небезпечних місць можливого падіння бурульок;

по можливості своєчасно збивати бурульки, які можуть нести небезпеку пішоходам біля будинків;

проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися, що немає загрози падіння льодових наростів;

не ходити під дахом будівель, а також під балконами, де нависли бурульки, не ставити автотранспорт;

не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності пішоходам звернути увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків.

Крім того, надзвичайники прохають містян не виходити на кригу на водоймах, адже у Кременчуці прогнозують різке потепління у порівнянні з останніми днями. Декілька днів морозу поспіль не дають гарантії, що крига міцна. Проталини, течія, тріщини не помітні під шаром снігу на льоду — а це прихована небезпека.





— Як показують рейди на Сухому Кагамлику, люди полюбляють ходити «навпростець» через лід, але вчора і сьогодні мороз, а завтра 0°С, а люди будуть йти по звичному «короткому» шляху… Ніхто не замислиться, що погода не сприяє міцності криги. Найгірше те, що говориш саме про це людині, тут же з тобою погоджуються і тут же бігом на кригу йдуть, бо «навпростець», — каже Ірина Сушко, провідний фахівець відділу цивільного захисту Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області.