1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Споживач

Постачальники тепла та гарячої води у Кременчуці знов просили підвищити їм тарифи

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 810

 

У мерії заявили, що не пішли на цю пропозицію

Віцемер з комунальних питань Іван Москалик заявив, що постачальники тепла у місті (КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») просили підвищити тарифи. Але мер Кременчука Віталій Малецький на це не пішов. Про це пан Москалик повідомив під час мітингу проти підвищення тарифів у Кременчуці.


Нас здивувала ця заява – адже наприкінці грудні виконком «під ялинку» ухвалив рішення про підвищення тарифів цим підприємствам. Саме ті тарифи, які зараз мітингувальники вимагають скасувати. (Платіжки за новими тарифами прийдуть у лютому за січень.)


«Подарунок» під ялинку: мерія підвищила кременчужанам тарифи на тепло і гарячу воду


На скільки подорожчає опалення 2-кімнатної квартири у Кременчуці: розрахунки


Після мітингу ми уточнили в мера Малецького та віцемера Москалика: про що ж іде мова?


Іван Москалик пояснив, що від теплопостачальних підприємств уже надійшли нові пропозиції про підвищення тарифів: з новою ціною на газ.


- Ми їх повернули позавчора на доопрацювання, – заявив міський голова Віталій Малецький. – Один із надавачів послуг запропонував збільшити ціну на гігакалорію ще на 129 гривень. Ми повернули ці розрахунки.
1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тарифи тепло гаряча вода Теплоенерго КремТЕЦ
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх