Постачальники тепла та гарячої води у Кременчуці знов просили підвищити їм тарифи

Віцемер з комунальних питань Іван Москалик заявив, що постачальники тепла у місті (КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») просили підвищити тарифи. Але мер Кременчука Віталій Малецький на це не пішов. Про це пан Москалик повідомив під час мітингу проти підвищення тарифів у Кременчуці.
Нас здивувала ця заява – адже наприкінці грудні виконком «під ялинку» ухвалив рішення про підвищення тарифів цим підприємствам. Саме ті тарифи, які зараз мітингувальники вимагають скасувати. (Платіжки за новими тарифами прийдуть у лютому за січень.)
Після мітингу ми уточнили в мера Малецького та віцемера Москалика: про що ж іде мова?
Іван Москалик пояснив, що від теплопостачальних підприємств уже надійшли нові пропозиції про підвищення тарифів: з новою ціною на газ.