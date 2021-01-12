Постачальники тепла та гарячої води у Кременчуці знов просили підвищити їм тарифи

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 810

У мерії заявили, що не пішли на цю пропозицію

Віцемер з комунальних питань Іван Москалик заявив, що постачальники тепла у місті (КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ») просили підвищити тарифи. Але мер Кременчука Віталій Малецький на це не пішов. Про це пан Москалик повідомив під час мітингу проти підвищення тарифів у Кременчуці.





Нас здивувала ця заява – адже наприкінці грудні виконком «під ялинку» ухвалив рішення про підвищення тарифів цим підприємствам. Саме ті тарифи, які зараз мітингувальники вимагають скасувати. (Платіжки за новими тарифами прийдуть у лютому за січень.)













Після мітингу ми уточнили в мера Малецького та віцемера Москалика: про що ж іде мова?





Іван Москалик пояснив, що від теплопостачальних підприємств уже надійшли нові пропозиції про підвищення тарифів: з новою ціною на газ.





- Ми їх повернули позавчора на доопрацювання, – заявив міський голова Віталій Малецький. – Один із надавачів послуг запропонував збільшити ціну на гігакалорію ще на 129 гривень. Ми повернули ці розрахунки.