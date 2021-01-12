У Кременчуці п'янючий 23-річний юнак їздив містом на ВАЗі

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Вміст алкоголю в організмі водія майже у 12 разів перевищував норму

15 січня на вулиці Великій Набережній поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом автівки знаходився 23-річний хлопець, вміст алкоголю в організмі якого майже у 12 разів перевищував норму. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Кермувальник порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 2,35 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.





Патрульні склали на громадянина адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення розташування транспортних засобів на дорозі) КУпАП.