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У Кременчуці п'янючий 23-річний юнак їздив містом на ВАЗі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 486

 

Вміст алкоголю в організмі водія майже у 12 разів перевищував норму

15 січня на вулиці Великій Набережній поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом автівки знаходився 23-річний хлопець, вміст алкоголю в організмі якого майже у 12 разів перевищував норму. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Кермувальник порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 2,35 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.


 

Патрульні склали на громадянина адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення розташування транспортних засобів на дорозі) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция ВАЗ
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