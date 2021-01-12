Депутат Денис Терещенко потрапив в ДТП

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Ніхто, крім автівок, не постраждав

16 січня на вул. Велика Набережна сталася ДТП - зіткнулися Toyota Camry та Toyota Auris. За інформацією наших джерел, за кермом Toyota Camry був депутат Денис Терещенко.





При виїзді на перехрестя одна Toyota не надала перевагу у русі іншій, котра рухалася з правого боку по вул. Велика Набережна, внаслідок чого сталося зіткнення. У ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.





На винуватця склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).



