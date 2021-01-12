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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували +7 729 випадків COVID-19, на Полтавщині +350

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 397

 

У Полтавській області померло ще дві людини з коронавірусною хворобою

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 083 особи;
  • летальних випадків – 144;
  • одужало – 9 792 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 154 692 особи;
  • одужало – 857 183 особи;
  • летальних випадків – 20 686;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 821 випадок;
  • Вінницька область – 228 випадків;
  • Волинська область – 204 випадки;
  • Дніпропетровська область – 586 випадків;
  • Донецька область – 540 випадків;
  • Житомирська область – 200 випадків;
  • Закарпатська область – 147 випадків;
  • Запорізька область – 696 випадків;
  • Івано-Франківська область – 168 випадків;
  • Київська область – 474 випадки;
  • Кіровоградська область – 92 випадки;
  • Луганська область – 155 випадків;
  • Львівська область – 485 випадків;
  • Миколаївська область – 409 випадків;
  • Одеська область – 325 випадків;
  • Полтавська область – 350 випадків;
  • Рівненська область – 243 випадки;
  • Сумська область – 237 випадків;
  • Тернопільська область – 145 випадків;
  • Харківська область – 285 випадків;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 210 випадків;
  • Черкаська область – 323 випадки;
  • Чернівецька область – 209 випадків;
  • Чернігівська область – 134 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 40 798 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстрували нових випадків – 350.


Одужали 33 347 (+494) жителів області, продовжують лікування 6 620 людей, зокрема, 156 дітей. Всього налічують 831 летальний випадок, нових – 2 (Полтава; колишній Новосанжарський район).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 15 972 (+103),
  • Кременчук – 5 454 (+17),
  • Горішні Плавні – 2 077 (+41),
  • Полтавський район – 1 639 (+27),
  • Миргород – 1 600 (+12),
  • Лубни – 1 211 (+9),
  • Лохвицький район – 1 060 (+5),
  • Зіньківський район – 933 (+12),
  • Пирятинський район – 769,
  • Котелевський район – 758 (+11),
  • Глобинський район – 674 (+2),
  • Кременчуцький район – 666 (+4),
  • Новосанжарський район – 662,
  • Карлівський район – 598 (+13),
  • Диканський район – 595,
  • Миргородський район – 567 (+3),
  • Шишацький район – 549 (+14),
  • Хорольський район – 533 (+13),
  • Кобеляцький район – 518 (+15),
  • Решетилівський район – 483 (+3),
  • Гадяч – 468 (+6),
  • Семенівський район – 404,
  • Великобагачанський район – 381 (+1),
  • Машівський район – 354 (+17),
  • Чутівський район – 334 (+6),
  • Козельщинський район – 302 (уточнено),
  • Гадяцький район – 285 (+3),
  • Лубенський район – 278 (+2),
  • Гребінківський район – 234 (+1),
  • Оржицький район – 226 (+10),
  • Чорнухинський район – 214 (+1).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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