В Україні за добу зафіксували +7 729 випадків COVID-19, на Полтавщині +350

У Полтавській області померло ще дві людини з коронавірусною хворобою
7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 083 особи;
- летальних випадків – 144;
- одужало – 9 792 особи;
- здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 154 692 особи;
- одужало – 857 183 особи;
- летальних випадків – 20 686;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 821 випадок;
- Вінницька область – 228 випадків;
- Волинська область – 204 випадки;
- Дніпропетровська область – 586 випадків;
- Донецька область – 540 випадків;
- Житомирська область – 200 випадків;
- Закарпатська область – 147 випадків;
- Запорізька область – 696 випадків;
- Івано-Франківська область – 168 випадків;
- Київська область – 474 випадки;
- Кіровоградська область – 92 випадки;
- Луганська область – 155 випадків;
- Львівська область – 485 випадків;
- Миколаївська область – 409 випадків;
- Одеська область – 325 випадків;
- Полтавська область – 350 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 237 випадків;
- Тернопільська область – 145 випадків;
- Харківська область – 285 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Черкаська область – 323 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 40 798 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстрували нових випадків – 350.
Одужали 33 347 (+494) жителів області, продовжують лікування 6 620 людей, зокрема, 156 дітей. Всього налічують 831 летальний випадок, нових – 2 (Полтава; колишній Новосанжарський район).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 15 972 (+103),
- Кременчук – 5 454 (+17),
- Горішні Плавні – 2 077 (+41),
- Полтавський район – 1 639 (+27),
- Миргород – 1 600 (+12),
- Лубни – 1 211 (+9),
- Лохвицький район – 1 060 (+5),
- Зіньківський район – 933 (+12),
- Пирятинський район – 769,
- Котелевський район – 758 (+11),
- Глобинський район – 674 (+2),
- Кременчуцький район – 666 (+4),
- Новосанжарський район – 662,
- Карлівський район – 598 (+13),
- Диканський район – 595,
- Миргородський район – 567 (+3),
- Шишацький район – 549 (+14),
- Хорольський район – 533 (+13),
- Кобеляцький район – 518 (+15),
- Решетилівський район – 483 (+3),
- Гадяч – 468 (+6),
- Семенівський район – 404,
- Великобагачанський район – 381 (+1),
- Машівський район – 354 (+17),
- Чутівський район – 334 (+6),
- Козельщинський район – 302 (уточнено),
- Гадяцький район – 285 (+3),
- Лубенський район – 278 (+2),
- Гребінківський район – 234 (+1),
- Оржицький район – 226 (+10),
- Чорнухинський район – 214 (+1).