В Україні за добу зафіксували +7 729 випадків COVID-19, на Полтавщині +350

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У Полтавській області померло ще дві людини з коронавірусною хворобою

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 083 особи;

летальних випадків – 144;

одужало – 9 792 особи;

здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 154 692 особи;

одужало – 857 183 особи;

летальних випадків – 20 686;

проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 821 випадок;

Вінницька область – 228 випадків;

Волинська область – 204 випадки;

Дніпропетровська область – 586 випадків;

Донецька область – 540 випадків;

Житомирська область – 200 випадків;

Закарпатська область – 147 випадків;

Запорізька область – 696 випадків;

Івано-Франківська область – 168 випадків;

Київська область – 474 випадки;

Кіровоградська область – 92 випадки;

Луганська область – 155 випадків;

Львівська область – 485 випадків;

Миколаївська область – 409 випадків;

Одеська область – 325 випадків;

Полтавська область – 350 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 237 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 285 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 323 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 40 798 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстрували нових випадків – 350.



Одужали 33 347 (+494) жителів області, продовжують лікування 6 620 людей, зокрема, 156 дітей. Всього налічують 831 летальний випадок, нових – 2 (Полтава; колишній Новосанжарський район).





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):