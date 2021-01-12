На Полтавщині трьох чоловіків засудили до 9 років позбавлення волі за розбій у потязі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 575

За результатами судового розгляду кримінального провадження в Хорольському районному суді трьох жителів Полтавської та Дніпропетровської областей засудили до 9 років позбавлення волі за розбій у потязі, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України). Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.









У лютому 2019 року на залізничному вокзалі станції «Гребінка» обвинувачені познайомилися з чоловіком і після спільного розпиття алкоголю запропонували йому поїхати в Лубни та приємно провести дозвілля. Потерпілий погодився, і всі четверо сіли у приміський електропотяг, де продовжили вживати алкогольні напої. Дочекавшись, коли у вагоні залишиться одна пасажирка, яка сиділа спиною до компанії і розмовляла по телефону, зловмисники побили потерпілого, зняли з нього верхній одяг, взуття та заволоділи двома мобільними телефонами, грошима й іншими особистими речами.





Коли усі троє вийшли на станції, побитий попросив жінку допомогти. Вона повідомила про подію працівників потягу, які викликали правоохоронців.





За скоєне кожного з нападників засудили до 9 років позбавлення волі. Визначаючи покарання, суд врахував, що один із обвинувачених 10 разів притягувався до відповідальності, здебільшого за корисливі злочини, за які має незняті і непогашені судимості; другий скоїв злочин у період невідбутого покарання за грабіж; третій вчинив низку корисливих злочинів у період судового розгляду цього кримінального провадження.

Обвинувачені не погодилися з призначеним покаранням і оскаржили його.