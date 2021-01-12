Best of the best: ТОП-7 спортивних подій Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 385

Минулий 2020 рік минув під знаком COVID-19, який зачепив усе людство й зокрема спорт. На кілька місяців скасували усі спортивні змагання, й вперше в історії довелося переносити Олімпіаду та чемпіонат Європи з футболу на наступний рік. Були скасовані матчі, бої, турніри й чемпіонати, та все ж деякі події таки відбулися. І їх результат став доволі неочікуваним, а відтак і доволі приємним для тих, хто вірив у андердогів або ж свою команду до кінця.

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24-річний українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною світу. Новіков здобув титул на турнірі The World's Strongest Man у США, де киянин став наймолодшими атлетом в історії, який здобув цей титул. Фехтувальниця Ольга Харлан завершила рік на першій сходинці рейтингу FIE, а дзюдоїстка Дар'я Білодід стала найкращою дзюдоїсткою світу. У Києві нарешті відродився легендарний хокейний клуб «Сокіл», який навів шороху в Українській хокейній лізі. А в жовтні 45-річний голкіпер Олександр Шовковський потрапив у заявку збірної України на товариський матч проти Франції, хоча завершив кар’єру ще у 2016 році, форс-мажором стало захворювання на коронавірус у лавах збірної.

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Неочікувано екстренер донецького «Шахтаря» очолив київське «Динамо», а боксер Василь Ломаченко програв бій американцю Теофімо Лопесу й втратив два своїх чемпіонських пояси в легкій вазі. Тепер 32-річному Василеві все доведеться розпочинати спочатку.

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Як і у всеукраїнському спорті, кременчуцькі спортсмени зазнавали злетів та падінь. Ми разом очікували завершення карантину й повернення на трибуни, тримали кулаки за Віктора Вихриста та раділи за перемогу хокейної команди. Засмучувалися скандалам та зникненню баскетбольної команди. Давайте разом згадаємо моменти, які залишаться в спортивній історії Кременчука.







Віктор Вихрист став Фаустом



На початку року несподівано боксер Віктор Вихрист заявив, що переходить у професіонали. Підписавши контракт із німецькою промоутерською компанією ЕС Boxing Promotion, Віктор став виступати під псевдонімом Віктор Фауст (з німецького кулак). Мерія Кременчука залишила спортсмена без стипендії й під питанням була службова квартира, яку виділили напередодні. Як стало відомо згодом, Віктора посунули у збірній і він навряд чи поїхав би на Олімпійські ігри, як обіцяли раніше, тому його мрія про олімпійське золото так і залишиться мрією. Проте боксер зібрав усю волю в кулак.













За рік провів 5 боїв на профіринзі й переміг усіх суперників (більшість достроково). Віктор дебютував на професійному ринзі в лютому, вже в першому раунді нокаутував білоруса Андрія Мазаника. Потім достроково перемагав Семена Пахомова, Габріеля Енгуему і Якупа Саглама, й переміг по очках поляка Каміла Соколовські.









Олімпійські ігри перенесли на 2021 рік



Через пандемію коронавірусу вперше в історії затвердили перенесення Олімпійських ігор. Змагання ніколи не переносили, утім через світові війни скасовували в 1916, 1940 і 1944 роках. У березні в Токіо прибув Олімпійський вогонь, який запалили без глядачів. Він залишиться в столиці Японії до початку змагань. Олімпійські ігри будуть проходити без глядачів та з постійною здачею тестів на коронавірус.







Нагадаємо, що від Кременчука на Олімпійські ігри готуються дзюдоїстка Єлизавета Каланіна









та легкоатлетка Ольга Ляхова, яка свою підготовку проводила в Кенії, де застрягла на 5 місяців.









Також на початку року велогонщик Єгор Дементьєв завоював путівку на Параолімпійські ігри 2020.













Зникнення баскетбольної команди «Кремінь»



1 та 2 лютого баскетбольний клуб «Кремінь» зіграв вдома проти харківського «Політехніка», який напередодні підсилився двома американцями. Це стали останні ігри «Кременя» після феєричного відродження за керівництва президента Віктора Кобзистого. Далі команда двічі не заявилася у Дніпро на ігри проти «Дніпро-2» та «Інваспорту», дві неявки й команда знялася з чемпіонату. У лютому зняття команди викликало багато питань, адже після двох турів Федерація баскетболу зупинила чемпіонат через пандемію коронавірусу.













Через кілька місяців зі скандалом звільнили директора КДЮСШ №2 Віктора Кобзистого, де базувалася команда. Й зараз у місті не залишилося професійної команди, а дітлахи, на жаль, не представлені в чемпіонаті своїх вікових категорій. Судова справа щодо звільнення Кобзистого за статтею триває. Також правоохоронці розслідують кримінальну справу з приводу подвійної оплати будівельних робіт - заміни вікон в КДЮСШ №2. Звільнений директор школи Віктор Кобзистий стверджує, що до порушення його спонукали посадові особи.









МФК «Кремінь» став ФК «Кремінь»



Міський футбольний клуб «Кремінь» змінив власника й став приватним клубом. Це стосується лише основної професійної команди. Дитячі команди МФК «Кремінь» так і лишилися на фінансуванні міського бюджету. Взимку при прийнятті бюджету стало відомо, що професійна команда профінансована лише до середини літа. Зупинка чемпіонату через COVID-19 поставила ребром питання існування команди, адже немає грошей, щоб завершити чемпіонат. Клуб вагався до останнього, поки руку допомоги не протягнув бізнесмен Сергій Ковнір, який після завершення сезону та збереження прописки у Першій лізі забрав клуб. 25 червня депутати Кременчуцької міської ради прийняли рішення про зміну статуту та передачу прав та обов'язків, які вступили в силу після отримання ліцензії у серпні 2020 року.











«Кремінь» встиг за півроку змінити трьох головних тренерів: першим та останнім тренером МФК «Кремінь» став Сергій Свистун, перший тренер ФК «Кремінь» Олександр Головко, а з нового року команду очолив Олексій Годін, а старшим тренером став Роман Локтіонов. До речі, «Кремінь» та «Нива» Тернопіль - єдині, хто завершив осінню частину чемпіонату, зігравши всі ігри, в інших командах через спалах COVID-19 ігри довелося переносити.









Хокейний клуб «Кременчук» - чемпіон України



ХК «Кременчук» відсвяткував свій ювілей. На 10-річчя, 9 червня, у клубі планували пишні святкування з автопробігом, проте пандемія внесла свої корективи. Цей рік став феєричним для кременчужан: переможці регулярного чемпіонату та чемпіон УХЛ. З першого до останнього туру регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч 2019/20 «Кременчук» був лідером, випередив своїх опонентів за всіма показниками і достроково посів першу сходинку в турнірній таблиці. Це сталося 29 (!) лютого 2020 року в домашньому матчі з «Крижаними Вовками» (14:1).













20.10.20 ХК «Кременчук» вперше в історії став чемпіоном України! У вирішальному сьомому матчі фінальної серії з «Донбасом» «золотий гол» в овер-таймі забив капітан кременчужан Микола Кисельов, зробивши рахунок 3:2 ОТ! Цікаво, що «містяни» до цього тричі програли на своєму майданчику, і здобули три виїзні перемоги.









Також «Кременчук» вперше увійшов у топ найсильніших команд Європи, під номером 248. Цікаво, що через 4 дні після чемпіонства президент Сергій Мазур став дідом й у жовтні став депутатом Полтавської облради. Цього року хокейний клуб хочуть передати в комунальну власність, що з цього вийде - дізнаємося найближчим часом.





Віталій Сачко vs третя ракетка світу



23-річний Віталій Сачко з Кременчука наприкінці жовтня фантастично увірвався в основну сітку турніру ATP World Tour 500. У Відні наш спортсмен на корті зустрівся з чинним чемпіоном US Open Домініком Тімом (№3 ATP). Віталій у статусі лакі-лузера провів фантастичний поєдинок проти третьої ракетки світу. Сачко й Тім провели на корті майже 2 години (1 годину 48 хв).









Домінік Тім (Австрія, 2) - Віталій Сачко (Україна) 2:0 (6:4, 7:5) Сачко став відкриттям не лише для глядачів та вболівальників, але й для самого австрійця. Перший гейм у матчі Тім забрав під нуль, тоді впевнено повів з двома брейками - 5:1. Здавалося, цей матч буде легкою прогулянкою для Домініка, але ні. У підсумку переміг Домінік, а кременчужанин Сачко вперше в кар'єрі опиниться в топ-500 світового рейтингу.









Кременчужани vs COVID-19



Окремо хочеться сказати про кременчужан, які попри закриті стадіони та зали знаходили можливість займатися спортом у карантин. Їх жага та бажання займатися спортом йшла у розріз постанов та штрафів. У квітні поліція відкрила «полювання» на футболістів: ставки стартували від 17 тисяч гривень (штраф був від 17 до 34 тисяч гривень). Молодь Кременчука так хотіла грати у футбол, що зробила дірки в сітці й пролазила через них, щоб пограти. Навіть розробили графік ігор. Коли поліція приїжджала до стадіону на Молодіжному — спортсмени пролазили через дірки й тікали.













А у вересні діти перелазили через 4-метрову огорожу. У кварталі 287 зробили футбольний майданчик зі штучним покриттям, поле закрите на ключ. Проте висота в районі двоповерхового будинку не зупинила кременчуцьких дітлахів, щоб зіграти в футбол.







