Кременчужани цього року залишаться без Олімпіади: ігри перенесли на 2021 рік

Сегодня, 18:01 Просмотров: 404

Як олімпійські, так і Параолімпійські змагання збережуть 2020 рік в назві

Олімпійські ігри в Токіо вирішили перенести на 2021 рік, про що йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Рішенню сьогодні прийняли під час телефонної конференції, в якій брали участь президент МОК Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.





Як олімпійські, так і Параолімпійські змагання збережуть 2020 рік в назві.





Діалог Абе і Баха відбувся на тлі тиску, що чиниться спортивні співтовариства на організаторів Олімпіади, через неможливість проводить кваліфікаційні турніри і забезпечити спортсменам належну підготовку напередодні Ігор.





Раніше сприймати участь в Олімпіаді 2020 року відмовилися Австралія та Канада. Вони готові делегувати своїх спортсменів на Токійські змагання в наступному році.





На минулому тижні в Токіо прибув Олімпійський вогонь, який запалили без глядачів. Він залишиться в Токіо в початку змагань.





Вперше в історії затвердили перенесення Олімпійських ігор. Змагання ніколи не переносили, утім через світові війни скасовували в 1916, 1940 і 1944 роках.





Нагадаємо, що від Кременчука на Олімпійські ігри готувалися дзюдоїстка Єлизавета Каланіна, яка тренується попри карантин та легкоатлетка Ольга Ляхова, яка свою підготовку проводить в Кенії.



