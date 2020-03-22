У транспорт - за перепусткою: у Кременчуці можуть ввести режим спецперевезень

Сегодня, 17:40 Просмотров: 2 753 Комментариев: 5

Введення режиму спецперевезень обговорили сьогодні на засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу.





У разі введення надзвичайного стану громадський транспорт перевозитиме людей за спеціальними посвідченнями, які надаватимуть у виконкомі. Посвідчення видадуть фахівцям, які забезпечують життєдіяльність міста. Це працівники продуктових магазинів, банків, аптек комунальні служби, працівники стратегічних підприємств. Медпрацівники вже отримали посвідчення, які дають право на безплатний проїзд.





Зараз комунальний транспорт працює в штатному режимі. Перевозять не більше 10 пасажирів. За інформацією Руслана Івашини, на міських маршрутах працює 45 тролейбусів, 8 автобусів за маршрутом №25. З приватними перевізниками ситуація напружена: у місті працює 87 маршруток, водії звільняються.





Мер Віталій Малецький зауважив, що промислові підприємства мають самостійно організувати транспорті для своїх працівників на замовлення. Мають бути розроблені логістичні схемиі дотримані вимоги уряду щодо перевезень не більше 10 людей.





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Спеціальні проїзні для медиків виготовлені, міське управління охорони здоров'я відзвітувало під час засідання, що їх отримало і надало додаткові списки для фармацевтичних працівників, у тому числі приватних. Також, як повідомив мер, вже виготовлені спецпроїзні для працівників магазинів, аптек, але їх видадуть після оголошення надзвичайного стану.