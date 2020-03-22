Кременчуг

У транспорт - за перепусткою: у Кременчуці можуть ввести режим спецперевезень

Сегодня, 17:40 Просмотров: 2 753 Комментариев: 5

 

Такий режим введуть у разі оголошення надзвичайного стану

Введення режиму спецперевезень обговорили сьогодні на засіданні оперативного штабу із запобігання коронавірусу. 


У разі введення надзвичайного стану громадський транспорт перевозитиме людей за спеціальними посвідченнями, які надаватимуть у виконкомі. Посвідчення видадуть фахівцям, які забезпечують життєдіяльність міста. Це працівники продуктових магазинів, банків, аптек комунальні служби, працівники стратегічних підприємств. Медпрацівники вже отримали посвідчення, які дають право на безплатний проїзд.


Зараз комунальний транспорт працює в штатному режимі. Перевозять не більше 10 пасажирів. За інформацією Руслана Івашини, на міських маршрутах працює 45 тролейбусів, 8 автобусів за маршрутом №25. З приватними перевізниками ситуація напружена: у місті працює 87 маршруток, водії звільняються. 


Мер Віталій Малецький зауважив, що промислові підприємства мають самостійно організувати транспорті для своїх працівників на замовлення. Мають бути розроблені логістичні схемиі дотримані вимоги уряду щодо перевезень не більше 10 людей.


Коронавірусне: у Кременчуці з 26 березня в магазини, аптеки та транспорт пускатимуть лише в масках

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Додано: 

Спеціальні проїзні для медиків виготовлені, міське управління охорони здоров'я відзвітувало під час засідання, що їх отримало і надало додаткові списки для фармацевтичних працівників, у тому числі приватних. Також, як повідомив мер, вже виготовлені спецпроїзні для працівників магазинів, аптек, але їх видадуть після оголошення надзвичайного стану.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: транспорт Кременчук коронавірус тролейбус маршрутка

Комментарии: 5

101
cenzor:
Сегодня, 18:09

Посвідчення видадуть фахівцям, які забезпечують життєдіяльність міста. Це працівники продуктових магазинів, банків, аптек комунальні служби, працівники стратегічних підприємств. Медпрацівники вже отримали посвідчення, які дають право на безплатний проїзд.
они готовы эти посвідчення? На счет медиков, в роддоме не дали ничего, зачем эту ложь писать. Пытаются уехать махая санкнижкой....Окажется так же как с масками, масочный режим ввели, масок нет, так и тут ....


+19
247
Pereselenets:
Сегодня, 18:32

Террор


+6
19
Чувааак:
Сегодня, 20:03

Цитата: cenzor

Посвідчення видадуть фахівцям, які забезпечують життєдіяльність міста. Це працівники продуктових магазинів, банків, аптек комунальні служби, працівники стратегічних підприємств. Медпрацівники вже отримали посвідчення, які дають право на безплатний проїзд.
они готовы эти посвідчення? На счет медиков, в роддоме не дали ничего, зачем эту ложь писать. Пытаются уехать махая санкнижкой....Окажется так же как с масками, масочный режим ввели, масок нет, так и тут ....

Надзвичайний стан оголосили? Ось і відповідь.

Навішо піднімати пил???

По поводу масок. Да, згоден, масок немає в аптеках. Але є руки, навіть якщо вони з дупи. Я думаю пора їх звідти виймати. Життя і здоровя вашої родини залежить безпосередньо від вас


-5
54
Yuri:
Сегодня, 21:07

они готовы эти посвідчення?

 

У моего родственника (коммунальщик) - уже в кармане. Показывал.


0
101
cenzor:
Сегодня, 21:19

Цитата: Чувааак
Навішо піднімати пил???
а зараз медперсоналу не треба до роботи добиратись?Ви б попитали в них самих.
Цитата: Yuri
У моего родственника (коммунальщик) - уже в кармане.
а вот у медперсонала не готовы....
Цитата: Чувааак
. Але є руки, навіть якщо вони з дупи. Я думаю пора їх звідти виймати.
то може ще тими руками що зробити аби країну з дупи витягти? Може ще й костюмів нашити? Чи ліки винайти?Що ще народу зробити за того дядька?



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