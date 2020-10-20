Хокеїсти «Кременчука» вперше в історії стали чемпіонами України

Вчора, 22:26 Переглядів: 617 Коментарів: 1



















































































































































Фото: Артем Коваленко

Дату 20 жовтня хокейний клуб «Кременчук» золотими літерами вписав в історію українського хокею. Вперше кременчужани стали чемпіонами України. Цей чемпіонат став історичним в усіх розуміннях: один сезон триває більше календарного року, жодна з команд, в 6 матчах не виграла на своєму майданчику - три перемоги на виїзді у «Донбасу» і три у «Кременчука».





«Кременчук» - «Донбас» 3:2ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Рахунок в серії 4:3

Шайби: 0:1 - Буценко (Мільохін), 01: 45, 1:1 - Серанов (Кисельов), 13: 11, 2:1 - Бірюков (Шишлянніков), 21:26 2:2 - Дубінін (Коробов - Григорян), 26:50, 3:2 - Кисельов, 66:27.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Григорян - Алексюк, Бойових - Хрішпенц, Толстушко - Грицьких, Савицький - Варава; Тютченко - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Волков - Чемерілов, Гриценко (А) - Пукс (А) - Савченко, Коробов - Дубінін - Денискін.

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Кутугін - Большаков, Кожевников - Кобелєв, Пангелов-Юлдашев - Журавльов, -; Разумов - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьова, Мільохін - Буценко - Коренчук (А), Карпенко - Захаров (К) - Костіков.





Вже з перших хвилин донеччани повели у рахунку, Буценко вдало зіграв на добиванні після кидка Мільохіна. «Кременчук» за кілька хвилин зрівняв рахунок - Серанов прострелив у дальній кут воріт – 1:1. Друга двадцятихвилинка пройшла за сценарієм першого періоду: першими рахунок відкрили гості й точний удар Дубініна в дев’ятку відновив паритет у матчі – 2:2. Звершення другого періоду та третій – нагадували поле бою з вилученнями та сутичками хокеїстів. Ви тільки уявить з якою силою та швидкістю летить шайба, якщо такий потужний удар наприкінці третього періоду залишив одного з арбітрів без ковзана, пошкодив його.





Долю матчу команди відклали на овертайм. У додатковий час на 67 хвилині після кидка Серанова, шайба відскочила до Кисельова, який ключкою переправив її в порожні ворота - 3:2. Хокеїсти «Кременчука» ринули святкувати чемпіонство як арбітр взяв час на перегляд відео повтору забитої шайби. Вболівальники, рідні хокеїстів та керівництво клубу, які були за крок до льоду затамували подих… Сирена й гол зарахований. Вперше хокейний клуб «Кременчук» став чемпіоном України й так яскраво відсвяткував своє 10-річчя.





Хокеїсти «Кременчука» після важкої фінальної серії здіймають кубок над головою.





Відзначимо, що ХК «Кременчук» є єдиним багаторазовим учасником національних змагань, який вигравав медалі у всіх чемпіонатах, в яких брав участь. «Кременчук» тричі в своїй історії ставав срібним призером національного чемпіонату, при цьому в двох попередніх випадках (2015 і 2017 року) «Кременчук» вигравав срібні медалі після перемоги в регулярному чемпіонаті. Також в активі «помаранчево-чорних» бронзові нагороди сезону 2015/16 і 2018/19 років.





Хокеїсти "Кременчука" підкидають головного тренера Олександра Савицького після перемоги в чемпіонаті





Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький після гри поділився своїми враженнями:





- Ваші перші враження від чемпіонства?





- Такі перемоги, в принципі, вони в перші секунди після забитого гола завжди однакові. Це просто внутрішній вибух. Це не передати і це треба пережити. Я щасливий, що ці хлопці нам сьогодні це надали.





- «Кременчук» вперше в історії виграв чемпіонський кубок. Наскільки це важливо для розвитку клубу і спорту в місті?





- Сподіваюся, що це буде серйозним поштовхом для розвитку спорту та хокею. Будемо, сподівається, що хлопчаки підуть на хокей. Батьки приведуть їх після нашої перемоги.





- Це був найдовший для історії України сезон і найдовший в історії фінал. Як Ви в принципі його оцінити?





- Дуже багато було виконано роботи і ось це терпіння, пристрасть з якою хлопці віддавалися грі - це оплата їх праці. Я сподіваюся, що будемо також продовжувати.





- Уже на цьому тижні стартує новий сезон. Скільки часу відпочинете і як будете готуватися до стартових матчів ювілейного сезону УХЛ Паріматч?

- Будемо, сподівається, що пару днів на банкети виділимо, а потім буде все серйозно. Знаєте виграти чемпіонство один раз - це все добре, головне його повторити. Тому ми ні в якому разі не розслабляємося, будемо продовжувати в тому ж дусі.