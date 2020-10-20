Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 20.10.2020 10:00
Підтверджені:
Україна309107
Кременчук905
Хворі:
Україна173788
Кременчук553
Одужало:
Україна129533
Кременчук328
Померло:
Україна5786
Кременчук24
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 у Кременчуці: майже 50 нових випадків, одна людина померла

Вчора, 20:34 Переглядів: 1 840 Коментарів: 1

Серед хворих є діти

20 жовтня у Кременчуці зареєстрували 48 нових випадків захворювання на коронавірус. Пресслужба мерії інформує, що захворіли 26 жінок віком від 31 до 73 років та 20 чоловіків віком від 31 до 77 років. Також вірус виявили у трьох дітей віком від 1 місяця до 5 років.


41 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 7 лікуються в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 36 осіб. Один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 952 випадки. Одужало 364 осіб, померло 25.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус діти
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

16
Gav-gav:
Вчора, 23:14

СМИ перестали доставать и высвечивать информацию о возрасте умерших и какие сопутствующие заболевания имели место.


2 0

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