COVID-19 у Кременчуці: майже 50 нових випадків, одна людина померла

Вчора, 20:34 Переглядів: 1 840 Коментарів: 1

20 жовтня у Кременчуці зареєстрували 48 нових випадків захворювання на коронавірус. Пресслужба мерії інформує, що захворіли 26 жінок віком від 31 до 73 років та 20 чоловіків віком від 31 до 77 років. Також вірус виявили у трьох дітей віком від 1 місяця до 5 років.





41 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 7 лікуються в інфекційному шпиталі.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало 36 осіб. Один пацієнт помер.





Всього зареєстровано 952 випадки. Одужало 364 осіб, померло 25.