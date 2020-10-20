Де й о котрій 21 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
21 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Лугова, 1-36
- вул. Каховська, 1-41
- вул. Гійома Боплана, 38-78
- вул. Цимлянська, 2-27
- вул. Раїси Кириченко, 76-80
- вул. Кооперативна, 25-64
- пров. Градизький, 2-10
- пров. Луговий, 2-18
- пров. Зв’язковий, 2/41, 4.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Леонова, 108-177
- вул. Залізнична, 19-51
- вул. Чкалова, 140-142
- пров. Сівашський, 2в
- вул. Ціолковського, 38-40
- вул. Харківська, 3-10
- вул. Автозаводська, 3-12
- пров. Ціолковського, 1а, 2
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Гайдамацька, 11-46
- вул. Космонавтів, 39-76
- вул. Кавалерійська, 8-49
- вул. Василя Стуса, 32-64
- пров. Чигиринський, 1-17
- пров. Бородинський 1-21
- пров. Олега Ольжича, 1-32.
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