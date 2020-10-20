Де й о котрій 21 жовтня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

21 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Лугова, 1-36

вул. Каховська, 1-41

вул. Гійома Боплана, 38-78

вул. Цимлянська, 2-27

вул. Раїси Кириченко, 76-80

вул. Кооперативна, 25-64

пров. Градизький, 2-10

пров. Луговий, 2-18

пров. Зв’язковий, 2/41, 4.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: