Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 20.10.2020 10:00
Підтверджені:
Україна309107
Кременчук905
Хворі:
Україна173788
Кременчук553
Одужало:
Україна129533
Кременчук328
Померло:
Україна5786
Кременчук24
Кременчук

Де й о котрій 21 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 544

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

21 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Лугова, 1-36 
  • вул. Каховська, 1-41 
  • вул. Гійома Боплана, 38-78 
  • вул. Цимлянська, 2-27 
  • вул. Раїси Кириченко, 76-80 
  • вул. Кооперативна, 25-64 
  • пров. Градизький, 2-10 
  • пров. Луговий, 2-18 
  • пров. Зв’язковий, 2/41, 4.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Леонова, 108-177
  • вул. Залізнична, 19-51
  • вул. Чкалова, 140-142
  • пров. Сівашський, 2в
  • вул. Ціолковського, 38-40
  • вул. Харківська, 3-10
  • вул. Автозаводська, 3-12
  • пров. Ціолковського, 1а, 2
  • вул. Чорноморська, 15-64
  • вул. Гайдамацька, 11-46
  • вул. Космонавтів, 39-76
  • вул. Кавалерійська, 8-49
  • вул. Василя Стуса, 32-64
  • пров. Чигиринський, 1-17
  • пров. Бородинський 1-21
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх