На Полтавщині судитимуть працівника лісового господарства за зловживання службовим становищем

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До суду направили обвинувальний акт стосовно одного із заступників начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства. Суть порушення – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.





Слідство з'ясувало, що обвинувачений упродовж 2017-2018 років видав понад 60 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій. У документи вносив недостовірні відомості. У «паперах» ділова деревина зазначалася як технологічна, що давало змогу занижувати її вартість і призвело до спричинення державі понад 470 тисяч гривень збитків.