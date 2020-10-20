На Полтавщині судитимуть працівника лісового господарства за зловживання службовим становищем

Чоловік занижував вартість деревини. Таким чином спричинив державі понад 470 тисяч гривень збитків
До суду направили обвинувальний акт стосовно одного із заступників начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства. Суть порушення – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
Слідство з'ясувало, що обвинувачений упродовж 2017-2018 років видав понад 60 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій. У документи вносив недостовірні відомості. У «паперах» ділова деревина зазначалася як технологічна, що давало змогу занижувати її вартість і призвело до спричинення державі понад 470 тисяч гривень збитків.