Ти - не ти, коли хочеш грати в футбол: діти у Кременчуці перелізли 4-метрову огорожу

У Кременчуці в 287 кварталі зробили футбольний майданчик зі штучним покриттям. Поле, яке огороджене 4 метровою сіткою, закрите на ключ. Проте висота в районі двоповерхового будинку не зупинило кременчуцьких дітлахів, щоб зіграти в футбол. Міський голова Віталій Малецький на презентації книги «Кременчук спортивний» розповів, як побачив, що юні футболісти задля футболу перелізли через високу огорожу.
За його словами, юні футболісти на майданчику по вул. Першотравнева,33, після того як сітку збільшили до 6 метрів – вибили вікно на третьому поверсі. Тому найближчим часом там планують підняти сітку на рівні третього поверху.
У Кременчуці настільки люблять футбол, що навіть карантинні обмеження не ставали на заваді. Коли у місті не курсував транспорт, а всі стадіони й поля були закриті, кременчужани робили дірки в огорожах й пробиралися на поля. Навіть небезпека штрафів у 17 тисяч гривень та попередження від правоохоронців не стримували спортсменів Кременчука.