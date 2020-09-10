Ти - не ти, коли хочеш грати в футбол: діти у Кременчуці перелізли 4-метрову огорожу

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 312

У Кременчуці в 287 кварталі зробили футбольний майданчик зі штучним покриттям. Поле, яке огороджене 4 метровою сіткою, закрите на ключ. Проте висота в районі двоповерхового будинку не зупинило кременчуцьких дітлахів, щоб зіграти в футбол. Міський голова Віталій Малецький на презентації книги «Кременчук спортивний» розповів, як побачив, що юні футболісти задля футболу перелізли через високу огорожу.

- Поле огороджене 4-метровим парканом з сітки. Саме поле закрите на ключ, а діти грають у футбол. Ми запитали у малечі, як вони потрапили на поле. А вони нам говорять, що через забор перелізли. Перелізли навіть самі маленькі, які ледь пальцями зачіплялися за сітку… Підрядник не відкрив поле бо думав, що майданчик не задали в експлуатацію, тому не давали там грати, - розповів міський голова.





За його словами, юні футболісти на майданчику по вул. Першотравнева,33, після того як сітку збільшили до 6 метрів – вибили вікно на третьому поверсі. Тому найближчим часом там планують підняти сітку на рівні третього поверху.









У Кременчуці настільки люблять футбол, що навіть карантинні обмеження не ставали на заваді. Коли у місті не курсував транспорт, а всі стадіони й поля були закриті, кременчужани робили дірки в огорожах й пробиралися на поля. Навіть небезпека штрафів у 17 тисяч гривень та попередження від правоохоронців не стримували спортсменів Кременчука.



