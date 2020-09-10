Депутати Кременчука з другої спроби дали дозвіл на будівництво церкви на Петрівці

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Частина депутатів виступила проти й прохали залишити землю під будівництво будинків згідно з молодіжною програмою

Депутати Кременчуцької міської ради виділили землю в районі 304 кварталу під будівництво церкви Української православної церква (московського патріархату). Згідно з рішенням землю виділили враховуючи звернення ПП «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» від 13.08.2020 № 01-49/8829 та звернення Управління кременчуцької єпархії Української православної церкви від 25.08.2020 № 01-63/9245 (за тиждень до сесії, яка відбулася 3 вересня 2020 року – ред.).

Церкву мають побудувати у мікрорайоні Петрівка у 304 кварталі, в районі будинку №14.

Перед голосуванням міський голова Кременчука Віталій Малецький зауважив, що на засіданні постійної депутатської комісії (28.08.2020) з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку та інвестиційної політики під керівництвом Олександра Плескуна рекомендували зняти це питання на доопрацювання.

- Комісія Плескуна чомусь вирішила зняти правку на доопрацювання. Чому? - запитав мер.

- Тому що московського патріархату.. – пролунало з зали.

- А ми що ділимо людей, дискримінуємо? Немає тут поняття московський патріархат – сказав мер.

- Навіщо там церква? – запитав депутат Микола Порицький.

- Як навіщо церква – сказав Віталій Малецький.





Микола Порицький запропонував залишити цю землю під програму молодіжне будівництво, але міський голова продовжив переконувати депутатів в будівництві церкви.





- Є люди, які поставили футбольне поле та готові будувати церкву та облаштовувати територію. Робити набережну та ігрові майданчики, - додав Малецький.





Депутати апелювали, що одні відспівують, а інші – грають у футбол та веселяться й перепитували як буде межувати церква та футбольне поле.









- При всій повазі до пана Корецького, але там не потрібна церква, - кричав з залу Порицький, коли Малецький ставив питання на голосування.

З першого разу не набралася необхідна кількість голосів, тому мер Віталій Малецький повернувся до переголосування, щоб надати землю під будівництво церкви.





Голосування за правку









Повернення до переголосування









Повторне голосування .





Частина депутатів змінила свою думку в порівнянні з попереднім голосуванням.





"За" проголосували: Валентина Головко (раніше не голосувала), Дмитро Лазовик (раніше не голосував)





"Не голосував": Олександр Плескун (раніше за), Микола Порицький (раніше проти), Олександр Яцина (раніше голосував за)



