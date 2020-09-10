Депутати Кременчука з другої спроби дали дозвіл на будівництво церкви на Петрівці

Частина депутатів виступила проти й прохали залишити землю під будівництво будинків згідно з молодіжною програмою
Депутати Кременчуцької міської ради виділили землю в районі 304 кварталу під будівництво церкви Української православної церква (московського патріархату). Згідно з рішенням землю виділили враховуючи звернення ПП «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» від 13.08.2020 № 01-49/8829 та звернення Управління кременчуцької єпархії Української православної церкви від 25.08.2020 № 01-63/9245 (за тиждень до сесії, яка відбулася 3 вересня 2020 року – ред.).
Церкву мають побудувати у мікрорайоні Петрівка у 304 кварталі, в районі будинку №14.
Перед голосуванням міський голова Кременчука Віталій Малецький зауважив, що на засіданні постійної депутатської комісії (28.08.2020) з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку та інвестиційної політики під керівництвом Олександра Плескуна рекомендували зняти це питання на доопрацювання.
- Комісія Плескуна чомусь вирішила зняти правку на доопрацювання. Чому? - запитав мер.
- Тому що московського патріархату.. – пролунало з зали.
- А ми що ділимо людей, дискримінуємо? Немає тут поняття московський патріархат – сказав мер.
- Навіщо там церква? – запитав депутат Микола Порицький.
- Як навіщо церква – сказав Віталій Малецький.
Микола Порицький запропонував залишити цю землю під програму молодіжне будівництво, але міський голова продовжив переконувати депутатів в будівництві церкви.
- Є люди, які поставили футбольне поле та готові будувати церкву та облаштовувати територію. Робити набережну та ігрові майданчики, - додав Малецький.
Депутати апелювали, що одні відспівують, а інші – грають у футбол та веселяться й перепитували як буде межувати церква та футбольне поле.
- При всій повазі до пана Корецького, але там не потрібна церква, - кричав з залу Порицький, коли Малецький ставив питання на голосування.
З першого разу не набралася необхідна кількість голосів, тому мер Віталій Малецький повернувся до переголосування, щоб надати землю під будівництво церкви.
Голосування за правку
Повернення до переголосування
Частина депутатів змінила свою думку в порівнянні з попереднім голосуванням.
"За" проголосували: Валентина Головко (раніше не голосувала), Дмитро Лазовик (раніше не голосував)
"Не голосував": Олександр Плескун (раніше за), Микола Порицький (раніше проти), Олександр Яцина (раніше голосував за)