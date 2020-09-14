Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна156797
Кременчук189
Хворі:
Україна84043
Кременчук30
Одужало:
Україна69543
Кременчук154
Померло:
Україна3211
Кременчук5
Кременчук

Перший пішов: до 50-річчя парку Студентський планують облаштувати озеро

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 2 068

 Облаштування планують в рамках Громадського бюджету 

Кременчужанка Оксана Білобров подала перший проєкт в рамках Громадського бюджету. Мешканка Першого Занасипу пропонує очистити 180 кв м берегової частини та 180 кв м водної частини озера Силікатне. Також облаштувати зону для відпочинку. 


Бюджет проєкту: 435 000 грн.



- У 1970 році на території Першого занасипу була відведена площа для створення парку. Також на цій території була створена штучна водойма — озеро з острівцем посередині.


У 2020 році Студентському парку та Силікатному озеру виповнюється 50 років. Але за ці роки озеро, яке було улюбленим місцем відпочинку не тільки мешканців І,ІІ, ІІ Занасипу, але й мешканців центральної частини міста, перетворилося на болото. Хоча вода в озері завжди була чистою, та мала температуру, придатну для купання вже в травні місяці. Про озеро Силікатне забули всі: і влада, і місцеві жителі, і керівництво прилеглих підприємств. Не хочеться навіть думати про те, що ще через 50 років бездіяльності, це озеро зовсім зникне не тільки з пам'яті мешканців міста, а й з карти Кременчука - мовиться в проєкті.


Нагадаємо, що проєкти на Громадський бюджет від мешканців міста приймають до 30 вересня включно.

12
Автор: Альона Душенко
Теги: громадський бюджет парк Студенческий
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх