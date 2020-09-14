Перший пішов: до 50-річчя парку Студентський планують облаштувати озеро

Кременчужанка Оксана Білобров подала перший проєкт в рамках Громадського бюджету. Мешканка Першого Занасипу пропонує очистити 180 кв м берегової частини та 180 кв м водної частини озера Силікатне. Також облаштувати зону для відпочинку.

Бюджет проєкту: 435 000 грн.

- У 1970 році на території Першого занасипу була відведена площа для створення парку. Також на цій території була створена штучна водойма — озеро з острівцем посередині.



У 2020 році Студентському парку та Силікатному озеру виповнюється 50 років. Але за ці роки озеро, яке було улюбленим місцем відпочинку не тільки мешканців І,ІІ, ІІ Занасипу, але й мешканців центральної частини міста, перетворилося на болото. Хоча вода в озері завжди була чистою, та мала температуру, придатну для купання вже в травні місяці. Про озеро Силікатне забули всі: і влада, і місцеві жителі, і керівництво прилеглих підприємств. Не хочеться навіть думати про те, що ще через 50 років бездіяльності, це озеро зовсім зникне не тільки з пам'яті мешканців міста, а й з карти Кременчука - мовиться в проєкті.