Збірна України дізналася розклад чемпіонату світу з хокею в Польщі

Став відомий розклад чемпіонату світу з хокею в наступному році в Катовіце. Про це повідомляє пресслужба Польської Федерації хокею.
Чемпіонат світу для жовто-синіх в дивізіоні 1В почнеться в Катовіцком «Сподек» 26 квітня матчем з Японією і завершиться 2 травня з Сербією. Чемпіонат світу з участю збірної України повинен був відбутися в Польщі в 2020 році, але, через епідемію коронавируса ІІХФ перенесла турнір на 2021 рік.
26.04.2021
Сербія — Литва 13:00
Україна — Японія 16:30
Естонія — Польща 20:00
27.04.2021
Японія — Сербія 13:00
Литва — Естонія 16:30
Польща — Україна 20:00
29.04.2021
Литва — Україна 13:00
Сербія — Естонія 16:30
Польща — Японія 20:00
30.04.2021
Естонія — Україна 13:00
Японія — Литва 16:30
Польща — Сербія 20:00
02.05.2021
Японія — Естонія 13:00
Литва — Польща 16:30
Україна — Сербія 20:00