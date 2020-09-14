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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Збірна України дізналася розклад чемпіонату світу з хокею в Польщі

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 489

 

У складі збірної виступають хокеїсти кременчуцької команди

Став відомий розклад чемпіонату світу з хокею в наступному році в Катовіце. Про це повідомляє пресслужба Польської Федерації хокею.


Чемпіонат світу для жовто-синіх в дивізіоні 1В почнеться в Катовіцком «Сподек» 26 квітня матчем з Японією і завершиться 2 травня з Сербією. Чемпіонат світу з участю збірної України повинен був відбутися в Польщі в 2020 році, але, через епідемію коронавируса ІІХФ перенесла турнір на 2021 рік.


26.04.2021
Сербія — Литва 13:00
Україна — Японія 16:30
Естонія — Польща 20:00


27.04.2021 
Японія — Сербія 13:00
Литва — Естонія 16:30
Польща — Україна 20:00


29.04.2021 
Литва — Україна 13:00
Сербія — Естонія 16:30
Польща — Японія 20:00


30.04.2021
Естонія — Україна 13:00
Японія — Литва 16:30
Польща — Сербія 20:00


02.05.2021
Японія — Естонія 13:00
Литва — Польща 16:30
Україна — Сербія 20:00

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук збірна України
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