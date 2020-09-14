Збірна України дізналася розклад чемпіонату світу з хокею в Польщі

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 489

Став відомий розклад чемпіонату світу з хокею в наступному році в Катовіце. Про це повідомляє пресслужба Польської Федерації хокею.



Чемпіонат світу для жовто-синіх в дивізіоні 1В почнеться в Катовіцком «Сподек» 26 квітня матчем з Японією і завершиться 2 травня з Сербією. Чемпіонат світу з участю збірної України повинен був відбутися в Польщі в 2020 році, але, через епідемію коронавируса ІІХФ перенесла турнір на 2021 рік.





26.04.2021

Сербія — Литва 13:00

Україна — Японія 16:30

Естонія — Польща 20:00



27.04.2021

Японія — Сербія 13:00

Литва — Естонія 16:30

Польща — Україна 20:00



29.04.2021

Литва — Україна 13:00

Сербія — Естонія 16:30

Польща — Японія 20:00



30.04.2021

Естонія — Україна 13:00

Японія — Литва 16:30

Польща — Сербія 20:00





02.05.2021

Японія — Естонія 13:00

Литва — Польща 16:30

Україна — Сербія 20:00