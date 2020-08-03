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Кременчук, Спорт

На Петрівці відкрили футбольне поле з газоном із стадіону «Кремінь-Арена»

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На полі провели перший товариський матч

Вчора, 5 серпня в мікрорайоні Петрівка відкрили футбольне поле. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, фінансування на облаштування майданчику виділили ПП ВКП «Альфатекс» та КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління». На футбольному полі встановили огородження, нові ворота та уклали штучне покриття.


 


Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», для цього майданчика використали штучне старе покриття, яке було на стадіоні «Кремінь-Арена».


На Петрівці з’явиться частина стадіону «Кремінь-Арена»


 


Відкриття відсвяткували першим товариським матчем – команди ветеранів кременчуцького футболу та команди дітей мікрорайону Петрівка.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Прес-служба мерії Кременчука
Теги: футбол штучне покриття стадіон Петрівка
компанія «Інтера Люкс»

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