На Петрівці відкрили футбольне поле з газоном із стадіону «Кремінь-Арена»

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 502

На полі провели перший товариський матч

Вчора, 5 серпня в мікрорайоні Петрівка відкрили футбольне поле. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, фінансування на облаштування майданчику виділили ПП ВКП «Альфатекс» та КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління». На футбольному полі встановили огородження, нові ворота та уклали штучне покриття.









Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», для цього майданчика використали штучне старе покриття, яке було на стадіоні «Кремінь-Арена».













Відкриття відсвяткували першим товариським матчем – команди ветеранів кременчуцького футболу та команди дітей мікрорайону Петрівка.



