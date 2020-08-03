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Поблизу Самусіївки горить сухостій

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 689

 

На місце пожежі направили рятувальників

Сьогодні, 6 серпня, поблизу села Самусіївки виникла пожежа. За попередньою інформацією від Кременчуцького міськрайонного відділу ДСНС, горить сухостій.


На місце пожежі викликали рятувальників.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug
Теги: пожар сухостой
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