Поблизу Самусіївки горить сухостій

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На місце пожежі направили рятувальників

Сьогодні, 6 серпня, поблизу села Самусіївки виникла пожежа. За попередньою інформацією від Кременчуцького міськрайонного відділу ДСНС, горить сухостій.





На місце пожежі викликали рятувальників.



