200 гривень пропонував кременчуцьким патрульним чоловік, у якого знайшли наркотики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 504

Сьогодні, 6 серпня, під час патрулювання вулиць міста увагу копів привернув підозрілий чоловік. При появі правоохоронців він різко змінив напрямок руху та почав нервувати, - інформує патрульна поліція. Події відбувалися на парковці Придніпровського ринку.





Під час поверхневої перевірки патрульні виявили в останнього поліетиленовий пакет з речовинами, схожими на наркотичні. Щоб уникнути відповідальності, чоловік почав неодноразово пропонувати неправомірну вигоду патрульним. Попередження про кримінальну відповідальність за хабар на суму 200 грн не допомагали - громадянин не реагував та наполягав на своєму.





На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати факт.