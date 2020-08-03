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Надзвичайні новини

200 гривень пропонував кременчуцьким патрульним чоловік, у якого знайшли наркотики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 504

 

Далі з порушником буде розбиратися слідчо-оперативна група

Сьогодні, 6 серпня, під час патрулювання вулиць міста увагу копів привернув підозрілий чоловік. При появі правоохоронців він різко змінив напрямок руху та почав нервувати, - інформує патрульна поліція. Події відбувалися на парковці Придніпровського ринку.


Під час поверхневої перевірки патрульні виявили в останнього поліетиленовий пакет з речовинами, схожими на наркотичні. Щоб уникнути відповідальності, чоловік почав неодноразово пропонувати неправомірну вигоду патрульним. Попередження про кримінальну відповідальність за хабар на суму 200 грн не допомагали - громадянин не реагував та наполягав на своєму.


На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати факт.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики хабар
компанія «Інтера Люкс»

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