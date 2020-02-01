Невідомі «футболісти» продовжують обстрілювати шахістів

Сегодня, 16:22 Просмотров: 510 Комментариев: 1

Не пройшло й два місяці, як сусідство футболістів й шахістів знову дає про себе знати. Невідомі хлопчаки вдруге розбили скло у шахово-шашковому клубі «Каїсса». Як повідомив «Телеграфу» директор «Каїсси» Володимир Груздєв, від м'яча не рятує навіть сітка, яку встановили за воротами.









Володимир Груздєв поділився, що після першого разу відновили скло, але через деякий час його знову розбили. Постраждало також скло над вхідними дверима. Він вже звертався до профільного віцемера Руслана Проценка з проханням збільшити висоту сітки, щоб м'яч не перелітав з поля.





Нагадаємо, що 19 січня, на Водохреща, невідомі «футболісти», граючи на новому полі, зарядили м'ячем у вікно. Решітка на вікні зупинила м'яч й шахово-шашковий клуб обійшовся лише одним розбитим склом. Як минулого разу так і зараз до правоохоронних органів керівництво клубу не зверталося.